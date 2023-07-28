ЗСУ в Запорізькій області підійшли до критичної лінії "оборони" військ РФ - CNN

Сили оборони України продовжують контрнаступ і на одній з південних ділянок фронту підступили до "зубів дракона" окупантів Росії, пишуть журналісти.

https://glavred.net/world/vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-podoshli-k-kriticheskoy-linii-oborony-voysk-rf-cnn-10489036.html Посилання скопійоване

Українські війська в Запорізькій області підійшли до "зубів дракона" окупантів РФ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 14 ОБМр, Maxar

Збройні сили України в районі на схід від сіл Нове та Харківське Запорізької області підійшли впритул до так званих "зубів дракона" російських окупантів – "оборонної" лінії, за допомогою якої ворог зібрався зупиняти наступ.

Як повідомляє CNN, в мережі з'явилося відео, яке, ймовірно, було знято в районі на схід від невеликих населених пунктів нове і Харківське в Запорізькій області. Там українські війська впритул підійшли до "зубів дракона" окупантів.

"На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом "зубів дракона" - пірамід з бетону і арматури, які можуть служити бар'єрами проти танків", - зазначили журналісти.

відео дня

Зуби дракона - що це таке

Три лінії "оборони" окупантів – "зуби дракона" та траншеї – на схід від Василівки, Запоріжжя. Фото від 4 березня / Maxar Technologies

Зуби дракона - залізобетонні пірамідальні конструкції, висота яких становить 90-120 сантиметрів.

Супутникові знімки свідчать про те, що окупанти РФ розставили такі загородження по всіх територіях України, які вони захопили. "Зуби дракона" прокладені в три лінії глибиною, вони тягнуться на сотні кілометрів.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 27 липня заявив, що ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області. Успішну бойову роботу провели військові 35-ї бригади та батальйон територіальної оборони Арей.

В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ пішли вперед і досягли просування одразу на декількох ділянках фронту. Активні бойові дії ведуться на Бахмутському напрямку і в районі Авдіївки.

У Генеральному штабі розповіли про просування армії України на фронті. Зокрема, війська наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наносяться вогневі удари по російських окупантах.

Інші новини: