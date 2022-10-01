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ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години - ISW

1 жовтня 2022, 07:51

Воєнкори РФ стверджували, що виведення росіян з Лимана нагадує хаотичний відступ з Балаклії з поганою координацією та відсутністю артилерійської підтримки.

ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години - ISW
ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години / Фото УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області впродовж наступних 72 годин.

У звіті експертів ISW зазначається, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі.

Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що окупанти все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торському, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.

Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лимана, після того, як вони перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають, в районі Торського.

Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах в Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вишці та радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, перебували російські війська.

ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години - ISW
Фото understandingwar.org

"Багато російських військових кореспондентів стверджували, що виведення росіян з Лимана нагадує хаотичний відступ з Балаклії Харківської області з поганою координацією та відсутністю артилерійської підтримки. Інші заявили, що російське військове командування не направило необхідні підкріплення і замість цього обстрілює ракетами Миколаївську область, а не допомагає обороні Лимана", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Лимані

30 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в районі Лимана Донецької області Збройні Сили України оточили російських окупантів. Ворожі підрозділи потрапили в котел.

Також повідомлялося, що українські військові звільнили Ямпіль у Лиманському районі Донецької області.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Збройні Сили України зміцнюють позиції біля Лимана в Донецькій області йпродовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти.

27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.

28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, який розташований в 9 кілометрах від Лимана.

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