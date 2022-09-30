"Війна може закінчитися раніше вступу України в НАТО": у Зеленського розкрили сценарій

Подоляк / УНІАН, Офіс президента, 24 канал

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що для України головне – повернути всі свої території і виграти війну, в чому можуть допомогти країни НАТО.

Радник керівника Офісу президента сказав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя вже якомога швидше.

"Ми таким чином сьогодні підкреслюємо головне: по-перше, ми фіксуємо напрямок конкретного розвитку нашої архітектури безпеки. Це перше і ключове. Друге: таким чином ми говоримо нашим партнерам з НАТО, що, мовляв, давайте з необхідними обсягами зброї вирішимо це (війну з РФ — ред.) якомога швидше. І третє: ми намагаємося нашим партнерам показати, що ми вже намалювали дорогу, але для того, щоб не було війни, потрібно прискорити відправку техніки в Україну", - розповів Подоляк.

За його словами, це конкретні елементи однієї важливої стратегії, яку "президент Зеленський вже чітко намалював: війна; зброя, якою ми цю війну повинні виграти; території, які ми цією зброєю повинні звільнити; і після цього, одночасно зі звільненням територій, ми маємо увійти до військового альянсу для того, щоб таких інтенсивних воєн на сході Європи не було".

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Раньше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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