Українські військові звільнили Ямпіль на Донеччині

Українські військові звільнили Ямпіль / Колаж фото Вікіпедія, скріншот

Українські військові продовжують потужний контрнаступ по всій лінії фронту. Їм вдалося звільнити Ямпіль в Лиманському районі Донецької області. Про це розповів один з українських захисників, який записав відео на тлі Ямпільського навчально-виховного комплексу. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Ну що, котики, Ямпіль наш!"- сказав військовий.

Відомо, що це селище міського типу було окуповане російськими військами з 29 квітня цього року. Звільнили його сьогодні, 30 вересня.

Ямпіль знаходиться в 18 км від Лиману, а також в 50 км від Сєвєродонецька та Лисичанська.

Варто відзначити, що поки цю новину офіційно не підтвердив Генштаб або представники української влади.

Українські військові звільнили Ямпіль / скріншот

Ситуація в Лимані

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Збройні сили України зміцнюють позиції біля Лимана в Донецькій області й продовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти.

27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.

28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, що розташоване в 9 кілометрах від Лимана.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко заявив, що українські військові прорвали оборону окупантів на дорозі Дробишеве-Ставки. За його даними, незабаром угруповання російських військових може опинитися в "котлі".

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