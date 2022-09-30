УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путіну поставили дедлайн щодо завершення розв'язаної війни: Олег Жданов назвав дату

30 вересня 2022, 20:28

Експерт додав, що умови гри змінює оголошення Путіним анексії нових українських територій.

Володимир Путін, Олег Жданов
Путін хоче закінчити війну в Україні якомога швидше/ Reuters, Главред

Лідеру країни-агресора Володимиру Путіну поставили умовний дедлайн по закінченню розв'язаної війни проти України до 15 листопада - цього дня на Балі має відбутися саміт G-20, повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 канали.

За його словами, сталося це в середині вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС):

"Лідери Індії та Китаю сказали Путіну, що він почав війну не в той час і не в тому місці і порекомендували завершити її якомога швидше. Він відповів на це, що і сам цього хоче".

"Ймовірно, до цієї дати – 15 листопада – Путін хотів завершити основну фазу війни і почати переговори з Україною. Очільник Кремля міг би вважати початок переговорів своєю перемогою. Також він міг би стверджувати, що це шлях до завершення війни", – додав Жданов.

Експерт додав, що умови гри змінює оголошення Путіним анексії нових українських територій:

"Як зазначало військово-політичне керівництво України, після такої заяви ні про які переговори вже не може бути й мови. У Росії єдиний шлях - військова поразка".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому необхіден буде перепочинок, аби зібрати нову армію.

Читайте також

війна в Україні Володимир Путін Олег Жданов військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:59

Гороскоп на жовтень 2022: на Скорпіонів чекає місяць глобальних змін

21:30

Котел для окупантів близько: ЗСУ увійшли в Дробишеве під ЛиманомВідео

21:13

"Мало їжі, спимо в калюжах": окупант поскаржився матері про умови на фронтіВідео

21:10

Медведєв заснув під час виступу Путіна, а Кадиров ридав на камеруВідео

21:05

Що не можна носити в 40 років: 14 речей, які потрібно викинути зі свого гардероба, щоб засяяти

Реклама
20:46

Ми не подали б заявку на вступ до НАТО, якби це рішення не було погоджено із Заходом - Арестович

20:28

Путіну поставили дедлайн щодо завершення розв'язаної війни: Олег Жданов назвав датуВідео

20:21

18-річна донька Костянтина Меладзе похвалилася стрункою фігурою на пляжі в Каліфорнії

20:16

Тільки кілька регіонів чекає пекло: синоптики розповіли про атаку холодного фронтуВідео

20:12

День, коли ми визнані частиною Заходу де фактоПогляд

20:01

"Шахрайство та ганьба": Джонсон і посли G7 відреагували на анексію частини УкраїниВідео

19:52

Столтенберг на екстреному брифінгу відповів на заявку України щодо членства в НАТОВідео

19:41

Кухонні ваги і мірну ємність з легкістю замінить звичайна ложка і стакан: як це працює

19:34

Захарова прийшла в сказ: Україна обрала "НАТОвський смітник", а Росії "заважають крила"Відео

19:22

Кудлата Даша Кацуріна в розтягнутих рейтузах послала підписників на три букви

19:16

"Війна може закінчитися раніше вступу України в НАТО": у Зеленського розкрили сценарійВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 1 жовтня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - образи, Рибам - гроші

18:53

Канада запровадила нові жорсткі санкції проти РФ: хто потрапив до спискуВідео

18:47

"Візьму автомат": відома російська телеведуча зібралася на передову

18:38

Яка форма нігтів зараз у моді: гарний манікюр зима 2022 2023, що виглядає незабутньоФото

Реклама
18:31

"Будемо продовжувати підтримувати Україну": Байден виступив з терміновою заявою після промови ПутінаВідео

18:30

Наші танкові роти і зараз заходять до Донецька в режимі розвідки боєм - Світан

18:22

"Почнеться хаос": Данілов висловився щодо можливого удару по Україні "брудною бомбою"Відео

18:00

"Будемо говорити з новим президентом": Зеленський зробив заяву про переговори з РФВідео

17:51

Горбунов розповів, що думає про повернення Потапа в Україну: "Цей поганий, тому що за кордоном"

17:46

День тероборони 2022: дата, потужні привітання і картинки захисникам

17:42

Прикмети на 1 жовтня: які 5 заборон не можна порушувати в перший день місяцяВідео

17:28

"Всіх уб'ємо, всіх пограбуємо": окупанти зізналися у військових злочинах після звернення ПутінаВідео

17:28

США введуть жорсткі санкції проти РФ: Вашингтон не визнає результати "референдумів"Відео

17:21

Місячний календар стрижок на жовтень 2022: фартові дні для нової зачіски

17:10

Сердючка з "мамою" у стрінгах зібралися на Щекавицю

17:07

Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою - ЗеленськийВідео

16:59

Термінове засідання РНБО: Зеленський озвучив важливе рішенняВідео

16:26

Звичайна сіль творить чудеса: лайфхаки, якими мало хто користується

16:22

Російські військові взяті в котел під Лиманом: у Зеленського зробили заявуВідео

16:12

"Потрібно пити таблетки": у Зеленського відреагували на ахінею ПутінаВідео

15:57

Відомий український актор, який вступив до лав ЗСУ, потрапив у ДТП на мотоциклі

15:52

Як зрозуміти, що чоловік вас використовує: 6 реальних ознак, які допоможуть це розпізнати

15:48

Путін зажадав Україну скласти зброю і запропонував переговори після оголошення анексіїВідео

15:39

Смачні квашені помідори за 1 день: шалений рецептВідео

Реклама
15:35

"Москва ставить демократію на коліна": у Зеленського жорстко відреагували на анексію РФВідео

15:30

Хвора на всю голову мавпа з ядерною бомбою в рукахПогляд

15:30

Господині кладуть у бачок унітаза шкарпетку з милом: чистота та приємний запах збережеться надовго

15:25

Путін зібрав у Кремлі гауляйтерів і оголосив про анексію захоплених областей УкраїниВідео

14:57

Окупанти потрапили в оточення: у ЗСУ розкрили деталі "котла" під ЛиманомВідео

14:52

У Путіна розповіли, що буде з окупованими територіями України після анексіїВідео

14:40

Наталя Могилевська засвітила зайвого в блискучому піджаку на голе тіло

14:24

"Не треба мене задовбувати": Каменських намагалася надоумити запроданку Лорак, але не вийшлоВідео

14:20

День вчителя 2022 в Україні: традиції дня, сердечні привітання і картинки до свята

14:10

"Батько народів": сам їх "народжує", сам вбиваєПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волосся
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти