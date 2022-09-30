Путіну поставили дедлайн щодо завершення розв'язаної війни: Олег Жданов назвав дату

Путін хоче закінчити війну в Україні якомога швидше/ Reuters, Главред

Лідеру країни-агресора Володимиру Путіну поставили умовний дедлайн по закінченню розв'язаної війни проти України до 15 листопада - цього дня на Балі має відбутися саміт G-20, повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 канали.

За його словами, сталося це в середині вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС):

"Лідери Індії та Китаю сказали Путіну, що він почав війну не в той час і не в тому місці і порекомендували завершити її якомога швидше. Він відповів на це, що і сам цього хоче".

"Ймовірно, до цієї дати – 15 листопада – Путін хотів завершити основну фазу війни і почати переговори з Україною. Очільник Кремля міг би вважати початок переговорів своєю перемогою. Також він міг би стверджувати, що це шлях до завершення війни", – додав Жданов.

Експерт додав, що умови гри змінює оголошення Путіним анексії нових українських територій:

"Як зазначало військово-політичне керівництво України, після такої заяви ні про які переговори вже не може бути й мови. У Росії єдиний шлях - військова поразка".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому необхіден буде перепочинок, аби зібрати нову армію.

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