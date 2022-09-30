Російські військові взяті в котел під Лиманом: у Зеленського зробили заяву

Михайло Подоляк розповів про "котел" для окупантів під Лиманом / УНІАН/Reuters

В районі Лиману Донецької області Збройні сили України оточили російських окупантів.

Ворожі підрозділи потрапили у котел, написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він також нагадав про те, що в 2014 році українські захисники потрапили в оточення під Іловайськом, при цьому росіяни, порушивши обіцянку, розстріляли колону тих, хто виходив з "котла".

"8 років тому росвійськові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться рф. Якщо, звичайно, в Кремлі є справа до своїх солдатів", - додав Подоляк.

Оточення окупантів під Лиманом

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на Лиманському напрямку в Донецькій області проводять операцію по оточенню російського угруповання.

Операція знаходиться на завершальному етапі, повідомив суспільному представник Східної групи військ Сергій Череватий.

"Операція саме по оточенню цього угруповання. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляв боєприпаси і живу силу", - сказав він.

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