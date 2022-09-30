"Скоро все скінчиться": в розвідці спрогнозували, коли та чим завершиться війна

Кирило Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні/ Фото УНІАН , t.me/DIUkraine

У розвідці повідомили, що поточної зими війна в "значній мірі" стихне, а навесні вже відбудеться вихід на кордони України 1991 року.

"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас нехорошим, будемо трохи втрачати позиції. У липні буде застій, в серпні почнемо рух по відновленню територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими розпочнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час сьогоднішнього телемарафону.

Керівник ГУР також зазначив, що вихід на адмінкордони України відбудеться до кінця весни, можливо, трохи раніше. У днях можна помилятися, але не в алгоритмах.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник голови МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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