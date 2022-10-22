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ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року, з Донбасом буде важче – ексдепутат Держдуми

22 жовтня 2022, 02:15

Не потрібно прив’язуватися до конкретних дат, варто діяти максимально ефективно і розумно, наголосив Пономарьов.

Украинские военные, ВСУ, Илья Пономарев
ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року, з Донбасом буде важче – ексдепутат Держдуми/ 93-а ОМБр Холодний Яр, Главред

Херсон абсолютно реально звільнити від російських окупантів до кінця 2022 року, і зараз усе до цього йде. Проте не варто ставити якихось конкретних дат, а просто діяти максимально ефективно і розумно, щоб не допускати втрат.

Про це розповів російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді. За його словами, він не сумнівається у швидкому поверненні Херсона під контроль України.

"Не треба жертвувати додатковими життями українських солдатів тільки заради того, щоб якомога швидше виконати те чи інше завдання. Вдарили в Херсоні, вдарили в іншому місці, потім знову в Херсоні. Я не сумніваюся, що Херсону недовго залишатися окупованим російською армією", – зазначає російський опозиційний політик.

Коли Україна може звільнити Донбас

З Донбасом українським військовим буде важче, каже Пономарьов.

"З військової точки зору, ті частини Донбасу, які входили до складу "ЛНР" і "ДНР" до 24 лютого 2022 року, безумовно, більш суттєво укріплені, ніж ті, що були захоплені пізніше. Тому втрати при звільненні територій "ЛНР" і "ДНР" будуть вищими, ніж при звільненні півночі Луганської області, Запорізької або Херсонської областей", – зазначає ексдепутат Держдуми РФ.

Він наголосив, що неправильно витрачати життя солдатів просто заради галочки, тому усі ризики мають бути враховані.

Проте залишається ймовірність, що під час відступу окупантів наприклад у боях на півночі Луганщини ворог буде настільки дезорієнтований, що можна буде досягти звільнення Луганська. Подібний сценарій на хороших умов може повторитися і з Донецьком.

Раніше американські високопосадовці розповіли виданню The New York Times, що в українських військових є вікно можливостей упродовж 1,5 місяця, щоб звільнити Херсон. Також за цей час ЗСУ можуть звільнити частину Донбасу.

Також раніше у Міноборони Британії зазначали, що у вищому керівництві Росії почали серйозно задумуватися про відведення своєї окупаційної армії з правого берега Херсонської області. Однак це буде непросто зробити, адже ЗСУ вправно зруйнували мости та переправи через Дніпро.

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війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії Ілля Пономарьов Херсонська область новини Донбасу
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