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Окупанти готуються дременути з Херсонщини, але це буде непросто - розвідка Британії

20 жовтня 2022, 11:03

У разі рішення Росії відступати, ключовим викликом для них буде перекидання військ і техніки через Дніпро на лівий берег.

Российские военные, российские оккупанты
Армія Росії може залишити Херсон / Reuters

У вищому керівництві Росії почали серйозно задумуватися про відведення своєї окупаційної армії з правого берега Херсонської області. Однак це буде непросто зробити, адже ЗСУ вправно зруйнували мости та переправи через Дніпро. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні.

Доказом того, що армія РФ готується до відступу, є заява Сєргія Суровікіна від 18 жовтня, де він заявив, що "в районі Херсона виникла складна ситуація". Окрім того, Суровкін "схвалив" план щодо депортації цивільного населення на територію Росії.

"Заява Суровікіна з поганими новинами про "спеціальну військову операцію" – це дуже незвично. Це може вказувати, що керівництво РФ серйозно задумалось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра", - зазначають британські розвідники.

Аналітики з Міноборони Великої Британії вказують, що у разі рішення Росії відступати, ключовим викликом для них буде перекидання військ і техніки через Дніпро на лівий берег.

"Оскільки всі повноцінні мости серйозно пошкоджені, РФ скоріш за все доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях", - зазначає розвідка.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Нещодавно авторитетне західне видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що у другій половині жовтня українські війська можуть повністю деокупувати Херсон і остаточно повернути контроль над правим берегом Дніпра. Про можливий прорив ЗСУ свідчать заклики колаборантів про "евакуацію". Ймовірно, це говорить про підготовку до "вирішальної битви".

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатиметься зберегти репутацію свого президента і битиметься з ЗСУ. Однак російські військові займаються мародерством та вивозять награбоване в очікуванні втечі.

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новини Херсона британська розвідка
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