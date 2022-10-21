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ЗСУ мають можливість звільнити Херсон і частину Донбасу до грудня – NYT

21 жовтня 2022, 06:41

Україна у найближчі тижні повинна продовжувати використовувати свою перевагу перед російськими загарбниками.

Украинсие военные, ВСУ, Херсон
ЗСУ мають можливість звільнити Херсон і частину Донбасу до грудня – NYT/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Суспільне

В українських військових є вікно можливостей упродовж 1,5 місяця, щоб звільнити Херсон. Також за цей час ЗСУ можуть звільнити частину Донбасу.

Про це розповіли американські високопосадовці виданню The New York Times. На їхню думку, бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька місяців.

Вони зазначають, що поки що мало шансів на широкомасштабний крах російських військових сил, який дозволив би Україні повернути одразу велику смугу своєї території. Проте під постійним тиском українських воїнів можуть впасти окремі підрозділи армії РФ, що дозволить відвоювати в окупантів міста на Донбасі та Херсон. Щодо останнього, то у виданні його називають "головним призом" у війні.

Американські чиновники кажуть, що Україна у найближчі тижні повинна продовжувати використовувати свою перевагу перед російськими загарбниками.

На думку високопосадовців США, тиск з боку України на окупантів на фронті може змусити загарбників у Херсоні відступити за Дніпро. Видання зазначає, що російське військове командування уже рекомендувало відступити, проте російський диктатор Володимир Путін поки що не дав згоди.

Зазначається, що українські військові також мають змогу рухатися вперед на Луганщині. Там є шанс оточити і прорвати лінію захисту окупантів, після чого може вдатися взяти під контроль важливу трасу, якою Росія здійснює постачання окупантам.

Країна-агресорка РФ у далі стикається з проблемами логістики. Зв'язок між підрозділами залишається ускладненим. При цьому мобілізовані окупанти, яких кидають у бій, не мають достатньої підготовки та екіпірування.

Проте американські високопосадовці наголошують, що розслаблятися не варто. Адже те, що російські війська втратили темп, ще не означає, що Росія програла війну. Армія країни-агресорки ще може проводити широкомасштабні артилерійські операції. Також Путін може проводити примусову мобілізацію, щоб поповнити втрачені сили у війську.

Окупанти на Херсонщині тікають на лівий берег

Раніше у Міноборони Британії зазначали, що у вищому керівництві Росії почали серйозно задумуватися про відведення своєї окупаційної армії з правого берега Херсонської області. Однак це буде непросто зробити, адже ЗСУ вправно зруйнували мости та переправи через Дніпро.

Призначений окупантами РФ гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив про евакуацію з обласного центру перед наступом ЗСУ. Колаборанти вирішили перебратися на лівий берег. Гауляйтер каже, що на лівобережжя Дніпра переїжджають всі підрозділи і "міністерства" так званої "цивільної адміністрації" Херсонської області.

Тим часом на тлі нещодавніх успіхів ЗСУ з деокупації Херсонщини російські окупанти уже почали переміщувати військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра. З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів.

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