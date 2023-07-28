ЗСУ масштабно наступають на Запоріжжі, окупантам РФ світить 'котел' – соцмережі

Підрозділи Збройних сил України зуміли дійти до першої лінії оборони росіян в Запорізькій області.
Це підтверджує відео з застряглою в протитанковому рові технікою ЗСУ, зняте в районі Вербового, пише в Twitter OSINT-аналітик Def Mon.
На його думку, швидше за все, це безпілотний засіб, за допомогою якого українці промацують напрямок для наступу.
У свою чергу російські військові пропагандисти визнають, що в окупантів проблеми на Бердянському напрямку.
"Воєнкор" Володимир Романов стверджує, що російські війська можуть втратити не тільки Старомайорське, а й сусіднє село Урожайне. За його словами, ЗСУ вклинюються у фланги позицій 35-ї загальновійськової армії РФ і можуть взяти її в "котел".
Дивіться відео - бронемашина ЗСУ проривається на першу лінію оборони РФ:
Контрнаступ ЗСУ
Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках. Українські сили пішли в атаку відразу біля кількох населених пунктів, розповіли в ISW.
Раніше повідомлялося про те, що на Запоріжжі ЗСУ зім'яли оборону РФ і прорвалися вперед на 2,5 кілометра. Українські сили розпочали велику механізовану контрнаступальну операцію.
Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Сил оборони України закріплюються на досягнутих позиціях, розповів Андрій Ковальов.
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