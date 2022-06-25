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ЗСУ ліквідували зрадника України, який був старшим офіцером армії бойовиків

25 июня 2022, 18:18

Українські воїни ліквідували зрадника України-Олександра Погребняка з Макіївки. Він з 2014 року воював проти ЗСУ в ході війни на Донбасі.

Окупант, ЗСУ
ЗСУ ліквідували зрадника України , який був старшим офіцером армії бойовиків / а. Штефан і ua.depositphotos.com

Бійці ЗСУ знищили окупанта Олександра Погребняка - уродженця міста Макіївка, що в Донецькій області - який з 2014 року воював проти України. Про ліквідацію окупанта повідомив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Погребняк Олександр "Прапор" з міста Макіївка Донецької області. Лже-підполковник, командир орків "1 армійського корпусу ДНР". Зрадника наздогнала карма", - написав він.

Як повідомляє блогер Necro Mancer, народився Погребняк у 1973 році. І відразу в 2014 після початку війни на Донбасі почав воювати проти України.

"Підполковник Погребняк Олександр Миколайович 1973 р.н. на прізвисько "Прапор" з Макіївки особисто брав участь у багатьох гарячих точках Донбасу з 2014 року і, нарешті, 22/06/22 таки делегіонерився", - пише блогер.

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З серпня 2016 року Погребняк значився на сайті проєкту "Миротворець". Тоді бойовик обіймав посаду заступника начальника штабу гаубичного артилерійського дивізіону "1 армійського корпусу ДНР".

У травні 2018 року він входив до батальйону бойовиків "Легіон" і був начальником 2-ї частини, а потім отримав звання "підполковник днр".

До слова, строкову службу в армії Погребняк проходив у 1991-93 роках ‒ вже у ЗСУ. Тобто, ставши бойовиком "ДНР", він зрадив своїй військовій присязі.

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Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

До того Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ Анатолій Штефан новини України війна Росії та України
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