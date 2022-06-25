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В Україні знищили льотчика, який бомбив мирних українців і сирійців

25 червня 2022, 11:22

В Україні ліквідували російського льотчика - пілота транспортно-бойового вертольота Мі - 35 майора Миколу Бугая - уродженця Черкаської області.

росіяни, груз200
В Україні знищили льотчика, який бомбив мирних українців і сирійців / колаж ua.depositphotos.com і А. Штефан

Українські бійці "задвохсотили" чергового російського окупанта ‒ пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України). Про це на своєму каналі в месенджері Telegram написав блогер і полковник ЗСУ Анатолій "Штефан" Штірліц.

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

"При поверненні назад в Україну офіційно "денацифікований" і "демілітаризований"", – написав Штірліц.

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Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну-Олега Доброва

До того Штефан писав - українські бійці знищили колишнього слідчого з особливо важливих справ російської прокуратури Сергія Краснікова, який пішов найманцем воювати проти українців.

За його інформацією, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату Слідчого комітету РФ і дослужився до звання старшого радника юстиції (армійський аналог звання ‒ полковник).

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Автор: Єгор Бунін
Анатолій Штефан новини України війна Росії та України
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