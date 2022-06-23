Українські воїни ліквідували хвалька-окупанта, який кричав про перемогу Росії / ua.depositphotos.com

Бійці ВСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну. Ліквідованого звали Олегом Добровим. Про це повідомив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") в Telegram.

Раніше Добров (родом з глибинки ‒ Новосибірської області) в соціальних мережах хвалився ‒ мовляв, в роті, де служать його друзі ,втрат немає, а є тільки поранені, адже "Росія вже практично перемогла".

"Якщо мене раптом якимось чином замочить українська армія, яка відступає Скрізь, я офіційно дозволяю помочитися на мою могилу. Бо я буду кінченим невдахою", – писав агресор в соцмережах.

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Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів.

Цього разу нашими воїнами був ліквідований керівник штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту полковник Руслан Ширін.

Пізніше Штефан писав - українські бійці знищили колишнього слідчого з особливо важливих справ Російської прокуратури Сергія Краснікова, який пішов найманцем воювати проти українців.

За його інформацією, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату Слідчого комітету РФ і дослужився до звання старшого радника юстиції (армійський аналог звання ‒ полковник).

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