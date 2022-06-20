ЗСУ ліквідували двох майорів російських окупаційних військ

Ліквідований російський окупант міщеряков / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще двох старших офіцерів російських окупаційних військ.

Про це у своєму Telegram повідомив офіцер ЗСУ, блогер (нік Штірліц) Анатолій Штефан. При цьому він також опублікував фото убитих рашистів.

За його даними, українські захисники знищили старшого оперуповноваженого майора поліції Міщерякова.

Крім того, також був ліквідований старший оперуповноважений майор поліції Духовников.

"Офіційно денацифікований і демілітаризований", - додав Штефан, коментуючи новину про знищення старшого офіцера РФ.

/ t.me/a_shtirlitz

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові знищили групу елітного спецназу ФСБ. "Денацифікований і демілітаризований" в тому числі і старший оперуповноважений 2-го відділу управління "а" центру спецпризначення ФСБ Ілля Цуприк з позивним "Терміт".

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