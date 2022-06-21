ЗСУ ліквідували командира роти морських піхотинців РФ з Камчатки

Війська України ліквідували командира роти морських піхотинців РФ Олексія Лимарєва / Адміністрація Єлізовського району

Сили оборони України ліквідували ще одного російського офіцера. Під час військових дій загинув командир роти морської піхоти військ Росія, старший лейтенант Олексій Лимарєв. Його смерть підтвердили в Єлізовському районі Камчатського краю. Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Командир роти морської піхоти старший лейтенант Олексій Лимарєв з Камчатки офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

Смерть військового РФ підтвердили на його батьківщині, в Єлізовському районі Камчатського краю.

"Під час спецоперації (так у Росії називають своє військове вторгнення, - ред.) в Україні загинув командир роти морської піхоти, старший лейтенант повітряно-десантних військ Олексій Лимарєв", - написали на сайті місцевої адміністрації.

Попрощалися з ним 20 червня.

читайте такожПід Харковом ліквідували найзнаменитішого бурята-вагнерівця ВахуВказано, що він навчався в Коряцькій середній школі, після п'ятого класу перевівся до Уссурійського суворовського військового училища.

У 2018 році закінчив Рязанське гвардійське вище повітряно-десантне командне училище імені генерала Маргелова.

Главред повідомляв: бійці ЗСУ ліквідували двох старших офіцерів російських окупаційних військ в Україні – старших оперуповноважених майорів поліції Міщерякова і Духовнікова.

Під Ізюмом військові бригади Холодний Яр ліквідували чотирьох російських військових з Кантемирівської танкової дивізії. Згідно з документами, їм було по 19-21 років.

Воїни сил оборони України знищили групу елітного спецназу ФСБ. Ліквідоваий старший оперуповноважений 2-го відділу управління "А" центру спецпризначення ФСБ Ілля Цуприк з позивним "Терміт".

Інші новини: