ЗСУ ліквідували командира роти морських піхотинців РФ з Камчатки

Смерть російського військового підтвердили на його батьківщині – в Єлізовському районі Камчатського краю.
Сили оборони України ліквідували ще одного російського офіцера. Під час військових дій загинув командир роти морської піхоти військ Росія, старший лейтенант Олексій Лимарєв. Його смерть підтвердили в Єлізовському районі Камчатського краю. Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Командир роти морської піхоти старший лейтенант Олексій Лимарєв з Камчатки офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав він у своєму Twitter-акаунті.
Смерть військового РФ підтвердили на його батьківщині, в Єлізовському районі Камчатського краю.
"Під час спецоперації (так у Росії називають своє військове вторгнення, - ред.) в Україні загинув командир роти морської піхоти, старший лейтенант повітряно-десантних військ Олексій Лимарєв", - написали на сайті місцевої адміністрації.
Попрощалися з ним 20 червня.
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У 2018 році закінчив Рязанське гвардійське вище повітряно-десантне командне училище імені генерала Маргелова.
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