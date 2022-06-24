Автор книги "Іхтамнєт" став "двохсотим": ЗСУ ліквідували командира зенітно-ракетного взводу РФ

ЗСУ ліквідували командира окупантів Іллю Мазаєва / Генштаб ВСУ, Анатолий Штефан

Українські військові ліквідували командира зенітно-ракетного взводу РФ - старшого лейтенанта Іллю Мазаєва. "Двохсотий" був відомий, як автор книги "Іхтамнєт". Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Офіцер стверджує, що інформація про ліквідацію "Мазая" є підтвердженою.

"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Их там нет", продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований. Слава Нації! Смерть ворогам", – написав Анатолій Штефан.

У базі Миротворець зазначено, що справжнє ім'я "Мазая" - Орлов Євген Михайлович. Він був найманцем ПВК "Вагнер", а до війни в Україні брав участь у бойових діях в Сирії та Лівії.

Окупант був розвідником-снайпером. Він народився у місті Арсеньєв Приморського краю.

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Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів.

Цього разу нашими воїнами був ліквідований керівник штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту полковник Руслан Ширін.

Пізніше Штефан писав - українські бійці знищили колишнього слідчого з особливо важливих справ Російської прокуратури Сергія Краснікова, який пішов найманцем воювати проти українців.

За його інформацією, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату Слідчого комітету РФ і дослужився до звання старшого радника юстиції (армійський аналог звання ‒ полковник).

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