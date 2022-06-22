"Зрадників наздогнала карма": ЗСУ ліквідували двох загарбників з Донецька

Артем Рассказов і Владлен Іванов є псевдолейтенантами, а також випускниками створеного окупаційною владою ДонВОКУ в місті Донецьк.
Збройні Сили України ліквідували двох загарбників, які воювали за Росію, при цьому самі були родом з окупованого Донецька.
Про ліквідацію окупантів повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Twitter.
Зокрема, наші захисники знищили Расказова Артема та Іванова Владлена.
"Іванов Владлен, псевдолейтенант, випускник створеного окупаційною владою ДонВОКУ в м. Донецьк. Зрадника наздогнала карма", - написав Штефан.
"Расказов Артем, псевдолейтенант, випускник створеного окупаційною владою ДонВОКУ в м. Донецьк", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували майора Шабаліна. Він був оперуповноваженим поліцейським з особливо важливих справ СОБР "Езір" управління Росгвардії по Республіці Тива.
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Автор: Анна Багренко