"Зрадників наздогнала карма": ЗСУ ліквідували двох загарбників з Донецька

Расказов Артем та Іванов Владлен / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Збройні Сили України ліквідували двох загарбників, які воювали за Росію, при цьому самі були родом з окупованого Донецька.

Про ліквідацію окупантів повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Twitter.

Зокрема, наші захисники знищили Расказова Артема та Іванова Владлена.

"Іванов Владлен, псевдолейтенант, випускник створеного окупаційною владою ДонВОКУ в м. Донецьк. Зрадника наздогнала карма", - написав Штефан.

Владлен Іванов "демілітаризований" ЗСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

"Расказов Артем, псевдолейтенант, випускник створеного окупаційною владою ДонВОКУ в м. Донецьк", - йдеться у повідомленні.

Артем Рассказов ліквідований ВСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували майора Шабаліна. Він був оперуповноваженим поліцейським з особливо важливих справ СОБР "Езір" управління Росгвардії по Республіці Тива.

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