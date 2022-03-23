ЗСУ ліквідували російського окупанта Ситоленка - тестя відомого терориста

Сергій Сітоленко/ twitter.com/Shtirlitz53

ВСУ ліквідували російського окупанта Сергія Ситоленка, який був тестем відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

"Тесть"Гіркіна" Стрєлкова... Сітоленко Сергій, позивний "Ситий", який з 2014-го року проходив службу в 3 ОМСБр РОА і 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Спасибі снайперу Сил оборони України", - написав український офіцер Анатолій Штефан у Twitter.

Нагадаємо, активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися досить швидко. Такий прогноз професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій аргументує виснаженням російської армії, нестачею боєприпасів та інших необхідних для ведення бойових дій речей.

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