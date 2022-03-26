"Приземлили" три літаки та ракети рашистів: ЗСУ завдали потужного повітряного удару

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Збройні Сили України за добу 25 березня, знищили три ворожих літака, три безпілотники, один вертоліт на стоянці і щонайменше п'ять крилатих ракет.

Також ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ і логістиці росіян, говориться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Підкреслюється, що 25 березня ворог завдав ракетного удару по декількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет.

Частина з них збила ППО, але частина вразила цілі. Є руйнування. Пожежу швидко локалізовано, завали розбирають рятувальники. Уточнюється тип ракет, завданий інфраструктурі збиток і наявність постраждалих.

Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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