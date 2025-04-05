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ЗСУ контратакують на сході, просування РФ сповільнилося – розвідка Британії

Олексій Тесля
5 квітня 2025, 19:24
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Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 56 ОМБр 36 ОБрМП

Головне:

  • Просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилося
  • Українські війська також проводили тактичні контратаки

З початку нинішнього року просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилося, а кількість атак зменшилася, повідомляє британська розвідка.

У березні 2025 року російські війська, найімовірніше, захопили 143 квадратних кілометри української території, що в середньому становить менше ніж 5 квадратних кілометрів на добу, йдеться в повідомленні в Х Міноборони Великої Британії.

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"Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 квадратних кілометрів", - йдеться у звіті.

Зазначається, що найбільше здобутків у березні російські окупаційні сили мали в центральній частині Донецької області, однак покращити свої оперативні позиції загарбникам не вдалося.

"Українські війська також проводили тактичні контратаки, що дало змогу нівелювати деякі досягнення Росії навколо Покровська", - розповіли в британській розвідці.

В огляді також ідеться, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала впродовж місяця, але вони "не призвели до збільшення темпів просування".

Скріншот
/ @DefenceHQ

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Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Раніше в ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

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Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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