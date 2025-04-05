ЗСУ контратакують на сході, просування РФ сповільнилося – розвідка Британії

Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 56 ОМБр 36 ОБрМП

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Просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилося

Українські війська також проводили тактичні контратаки

З початку нинішнього року просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилося, а кількість атак зменшилася, повідомляє британська розвідка.

У березні 2025 року російські війська, найімовірніше, захопили 143 квадратних кілометри української території, що в середньому становить менше ніж 5 квадратних кілометрів на добу, йдеться в повідомленні в Х Міноборони Великої Британії.

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"Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 квадратних кілометрів", - йдеться у звіті.

Зазначається, що найбільше здобутків у березні російські окупаційні сили мали в центральній частині Донецької області, однак покращити свої оперативні позиції загарбникам не вдалося.

"Українські війська також проводили тактичні контратаки, що дало змогу нівелювати деякі досягнення Росії навколо Покровська", - розповіли в британській розвідці.

В огляді також ідеться, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала впродовж місяця, але вони "не призвели до збільшення темпів просування".

/ @DefenceHQ

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