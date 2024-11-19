Командир РФ збрехав генералам про 'успіхи' під Лиманом: у ГУР розкрили деталі

Російський командир вигадав для генералів бої на околиці Ямполівки та прорив до Торського.

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Командир РФ набрехав генералам про успіхи на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, Міноборони РФ

Основні тези:

Яка ситуація під Лиманом

У РФ заявили про прорив росіян на фронті

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

За даними розвідки ГУР, напередодні командир російської 67-ї мотострілецької дивізії доповідав командувачу 25-ї армії Московського воєнного округу, генерал-майору Юсупову про начебто успіхи під Лиманом.

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"Щоб не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдив російських мотострєлків збрехав генералу юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності", - йдеться в заяві ГУР.

Що відомо про Лиман / Інфографіка: Главред

У ГУР зауважили, що брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті військовому керівництву - характерне і поширене на усіх ланках управління російськими силами явище.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія країни-агресорки Росії просунулася одразу біля восьми населених пунктів. Також ворог мав деякий успіх поблизу біля Часового Яру. Крім того, окупанти пройшли вперед біля Погребків. ЗС РФ просунулися поблизу Юр'ївки.

Армія України вперше застосувала ATACMS для удару по території РФ. У Силах оборони повідомили, що ЗСУ вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області. Відомо, що місто знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

У ЗСУ повідомили, що РФ вклинюється в оборону і просувається на сході. Речниця ОТУ "Луганськ" наголосила, що бої в Торецьку тривають щодня, при цьому ворог намагався вклинитися в оборону українських військових. Окупанти повільно, але просуваються.

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