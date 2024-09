Сили оборони України здійснили успішну контратаку і змогли захопити позиції ворога на Торецькому напрямку. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні знімки, опубліковані 7 вересня, повідомили, що українські сили нещодавно здійснили контратаку на північному заході Нью-Йорка та закріпилися на позиціях у цьому районі.

Російський так званий "воєнкор" заявив про просування російських військ у північно-західній частині Нью-Йорка (південніше Торецька), але Інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цьому.

Протягом 6 і 7 вересня російські війська продовжували наступальні дії біля Торецька, на південь від нього, а також у районах Неліпівки, Нью-Йорка та Сухої Балки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.