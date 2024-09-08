ЗСУ контратакували під Торецьком і просунулись вперед: деталі операції - ISW

Українські військові змогли просунутись в межах населеного пункту Нью-Йорк та в західній частині Новогродівки, неподалік від Торецька Донецької області.

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Українські війська успішно контратакували на Торецькому напрямку / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України здійснили успішну контратаку і змогли захопити позиції ворога на Торецькому напрямку. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

"Українські сили нещодавно провели контратаку в північно-західній частині Новогродівки (на південь від Торецька) на тлі продовження російських наступальних операцій під Торецьком 7 вересня", - йдеться у звіті.

Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні знімки, опубліковані 7 вересня, повідомили, що українські сили нещодавно здійснили контратаку на північному заході Нью-Йорка та закріпилися на позиціях у цьому районі.

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Російський так званий "воєнкор" заявив про просування російських військ у північно-західній частині Нью-Йорка (південніше Торецька), але Інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цьому.

Протягом 6 і 7 вересня російські війська продовжували наступальні дії біля Торецька, на південь від нього, а також у районах Неліпівки, Нью-Йорка та Сухої Балки.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої на Торецькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що на підступах до Торецька тривають інтенсивні штурмові бої. Хоча Сили оборони змогли зупинити противника поблизу міста, ворог продовжує спроби прорвати українські позиції, і подекуди наші війська змушені відступати.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська відновили деякі раніше втрачені позиції під Покровськом, хоча російські сили змогли просунутися поблизу Торецька.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на Покровському напрямку покращилася, але необхідно дочекатися остаточної стабілізації, щоб робити висновки.

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