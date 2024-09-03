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Ситуація різко погіршилась: у ЗСУ заявили про прорив окупантів під Торецьком

Юлія Закрепа
3 вересня 2024, 11:28оновлено 3 вересня, 12:13
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Нині ситуація на фронті залишається надзвичайно складною, повідомив Євген Ієвлєв.
Ситуація різко погіршилась: у ЗСУ заявили про прорив окупантів під Торецьком
Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що на підступах до Торецька тривають сильні штурмові бої противника.

"Підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на Горлівському напрямку, нині відомому як Торецький. На підступах до Торецька тривають штурмові дії противника. Попри те, що Сили оборони змогли його зупинити поблизу міста, ворог не полишає спроб прорвати наші позиції. Подекуди наші війська були змушені відійти", - зауважив Ієвлєв в ефірі "Еспресо".

За словами військовослужбовця ЗСУ, ворог не покидає спроб зайти у Торецьк. Підрозділ тримає оборону на околицях Нью-Йорка та Торецька. Штурмові дії тривають, але Сили оборони відбивають атаки ворога. Ситуація залишається надзвичайно складною. Особовий склад виснажений, іноді бракує боєкомплекту, а ворог тисне з усіх боків.

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"Тактична ситуація дещо змінилась і пішла не за планом. Ми замінували одну ділянку перед собою, але ворог прорвав фланг і обійшов з іншого боку. Це змусило нас швидко переорієнтуватися. Це вже більше військова імпровізація, ніж підготовлена ​​тактична оборона", - наголосив Ієвлєв.

Місто Торецьк - що про нього відомо

Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія.

Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Наступ Росії - що відбувається на фронті

Нагадаємо, що десант РФ прорвався та намагається обійти Вугледар із флангів. Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти знову атакують у Волноваському районі Донецької області з метою обходу Вугледара із флангів. Важка ситуація була у Водяному, там окупанти із десантом залетіли в село.

ЗСУ покращують тактичне положення на одному з напрямків на Харківщині. Окупанти в районі населеного пункту Липці на Харківщині переходять до оборонних дій через активні контратаки Сил оборони України. На цьому напрямку ворог зазнав значних втрат і деякі росіяни відмовляються виконувати бойові завдання.

ЗСУ відновили втрачені позиції біля Покровська. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ продовжують утримувати Маринівку -південніше Новогродівки, що, на його думку, заважає окупантам просуватися на південь до Селидового.

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