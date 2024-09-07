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"Три-чотири доби ситуація вже краща": Зеленський розповів про бої під Покровськом

Руслана Заклінська
7 вересня 2024, 16:23
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На Покровському ситуація залишається непростою, але за останні кілька діб відбулись певні покращення, розпові президент.
'Три-чотири доби ситуація вже краща': Зеленський розповів про бої під Покровськом
Ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою". Проте важливо дочекатися остаточної стабілізації ситуації, щоб робити висновки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Ситуація там (на Покровському напрямку - Главред) в будь-якому випадку непроста", - сказав він.

Президент подякував українським захисникам за їхні зусилля. Зеленський зауважив, що він з головкомом ЗСУ Олександром Сирським детально обговорює ситуацію на фронті по кілька разів на день.

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"До виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум "Амброзетті" в Італії - Главред) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з Сирським, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти", - зазначив глава держави.

'Три-чотири доби ситуація вже краща': Зеленський розповів про бої під Покровськом
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, наступ російських окупантів на Покровському напрямку загальмувався після того, як до боїв долучилися резервні бригади Сил оборони України, які проводять контратаки і відкидають загарбників. Захоплення Покровська тепер виглядає менш ймовірним.

Також ЗСУ відновили втрачені позиції під Покровськом, зокрема в південно-західній Галичинівці та західній Михайлівці. Однак російські війська просунулися біля Торецька, як зазначено у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляв Главред, росіяни наступають на Покровському та Курахівському напрямках та завдають ракетних і авіаударів по позиціях ЗСУ. За добу було 187 бойових зіткнень. Ворог здійснив 4200 обстрілів, зокрема 129 із РСЗВ.

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війна в Україні Володимир Зеленський Покровськ війна Росії та України
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