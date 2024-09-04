ДРГ заходять в Торецьк: в Донецькій ОВА відповіли, хто контролює місто

Сили оборони України контролюють місто Торецьк на Донеччині не зважаючи на активні спроби російських військ просунутись на цьому напрямку, наголосили в ОВА.

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В Донецькій ОВА розповіли про ситуацію в Торецьку та Покровську / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Російські диверсійно-розвідувальні групи заходять в місто Торецьк Донецької області, однак, українські захисники їх успішно вибивають за межі населеного пункту. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Диверсійно-розвідувальні групи ворога заходять у місто Торецьк, але наші Сили оборони їх знищують і вибивають за межі міста", - сказав очільник області.

Він повідомив, що в місті залишилося близько 1700 цивільних, але доставляти їм гуманітарну допомогу стає дедалі складніше.

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"Дуже складно, дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхи не тільки ствольною артилерією, але і дронами", - заявив Філашкін.

Голова обласної військової адміністрації також зазначив, що у Покровську (Донецька обл.) залишається близько 26 тисяч людей, серед яких 1076 дітей.

"У районі Покровська наші Сили оборони окупанта стримали...", - сказав він.

Філашкін додав, що понад 90% закладів, які обслуговують населення, наразі закриті. Проте сімейні лікарі, невеликі магазини, аптеки та банкомати продовжують працювати.

Що стосується Мирнограда (Донецька обл.), то, за його словами, майже всі діти вже евакуйовані, і в місті залишилося не більше ніж 50 дітей.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Ситуація в Торецьку - що відомо про наступ РФ на Донеччині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що на підступах до Торецька тривають інтенсивні штурмові бої. Попри те, що Сили оборони змогли зупинити ворога поблизу міста, противник не припиняє спроб прорвати українські позиції, і в деяких місцях українські війська змушені були відступити.

Російські окупанти ведуть безперервні наступальні дії на Торецькому напрямку з метою захоплення Торецька на Донеччині. Проте, співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий зазначив, що припущення про оточення Торецька є перебільшенням.

Як повідомляє Forbes, нещодавно Росія зазнала найбільших втрат за одну добу з початку повномасштабного вторгнення. Аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених або покинутих російських машин і важкого озброєння, тоді як втрати України були значно меншими — менш як три десятки.

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