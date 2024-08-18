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"Фронт палає": РФ застосувала нову тактику біля Покровська - це не "м'ясні штурми"

Юрій Берендій
18 серпня 2024, 17:35
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Військовий наголосив, що росіяни рідко застосовують тактику "м'ясних штурмів", надаючи перевагу тактиці "малих груп" для ефективнішого просування.
'Фронт палає': РФ застосувала нову тактику біля Покровська - це не 'м'ясні штурми'
РФ застосувала нову тактику для просування на Покровському напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Російські окупанти цілодобово штурмують позиції українських військових на Покровському напрямку. Ворог просувається завдяки використанню нової тактики. Про це в ефірі 24 каналу повідомив пресофіцер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

За його словами, в районі Мирнограду на Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ, шукаючи її слабкі місця.

"Фронт палає. Штурми відбуваються постійно. Вчора вночі (у ніч на 18 серпня – ред.) нас штурмувало 12 одиниць техніки – кілька одиниць було знищено та пошкоджено. Піхота була розсіяна, та розбіглась по посадках. Її потім активно знищували,– розповів Іван Сєкач.

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Тиск з боку ворога на цьому напрямку не зменшується. За даними Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту відбувається приблизно 50 штурмів щодня.

Військовий також зазначає, що 110-та окрема механізована бригада працює на Покровському напрямку з кінця квітня 2024 року, і штурмові дії росіян на цій ділянці фронту тривають десятки разів на добу.

"Тут потрібне уточнення: це штурми не на дві години, вони постійні", – зауважив він.

Іван Сєкач підкреслив, що ворог використовує тактику малих груп, які діють практично безперервно. Лише інколи вночі настає короткий перепочинок, оскільки росіяни потребують технічного обслуговування. Російські війська намагаються накопичити сили та ресурси для штурму українських позицій, проте загалом їхня тактика зазнала змін.

"М'ясні штурми" – це тепер рідкісна історія. Вони тепер ведуть штурми малими штурмовими групами: 5 – 6 груп (по 2 – 3 людини у кожній) одночасно йдуть у проміжку одного кілометра. Артилерії дуже важко знищувати такі рухомі цілі, тим паче, коли мовиться про таку малу кількість людей, то йде багато снарядів на їхнє знищення, – відзначив Сєкач.

FPV-дрони теж не завжди можуть ефективно діяти по ворогу, особливо коли російські війська ховаються у посадках, де робота безпілотників стає майже неможливою. Однак, завдяки майстерності артилеристів та діям української піхоти, ворог все ж отримує відсіч, підсумував військовий.

'Фронт палає': РФ застосувала нову тактику біля Покровська - це не 'м'ясні штурми'
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається складною, оскільки ворог безперервно намагається просунутися в бік Покровська, використовуючи різні тактики. Про це розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль.

Російські війська підійшли до міста Покровськ у Донецькій області і зараз знаходяться лише за 10 км від його околиць. Про це повідомив керівник МВА Сергій Добряк.

Місто Покровськ та Мирноград залишаються основними цілями російського наступу в Донецькій області, проте спроби ворога прорвати оборону українських військ на цьому напрямку поки що безуспішні, про що заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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