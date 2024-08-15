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"Шансів втримати не було": РФ окупувала ще два населених пункти

Ангеліна Підвисоцька
15 серпня 2024, 03:10
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Російські окупанти наступали на Орлівку з двох флангів і буквально затисли село.
ВСУ, Орловка
Росіяни окупували Орлівку / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Російські окупанти захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку. Про це повідомляє Deep State.

Також вони просунулись у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.

Захоплення Орлівки підтвердив український військовий з батальону "Айдар" Станіслав Бунятов.

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"Нажаль Орлівку окупували, там шансів втримати було небагато, затисли село з двох флангів," - написав він.

Він зазначав, що російські окупанти просувалися з півночі Орлівки до дороги Орлівка-Миколаївка та південніше між Журавкою та Орлівкою.

За його даними, на Покровському напрямку окупанти постійно атакують українських бійців авіацією, після чого штурмують піхотою 10 до 1.

"Окрім цього там воює дійсно підготована до бойових дій піхота ворога, штурмують з 4-5:00 до 21:00 кожен день. Під таким тиском варіанти 2: стояти на смерть або поступово відходити з боєм аж до підготованих ліній оборони, даючи можливість "старшим братам" знищувати якомога більше окупантів", - написав він.

Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

'Шансів втримати не було': РФ окупувала ще два населених пункти
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на фронті - що відомо про бої на Донеччині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія Росії зіткнулася з серйозними перешкодами, вперлася у канал у Часовому Яру на Донеччині. Подальші штурми обернуться для неї значними втратами, про це повідомив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що атаки ворога на цьому напрямку не припиняються ні на мить.

Після захоплення Авдіївки в лютому цього року окупанти почали просуватися далі на північний захід, і зараз їхній найближчий великий об'єкт на цьому напрямку — Покровськ. Якщо на початку року російські війська знаходилися за 38 км від Покровська, то тепер вони наблизилися на відстань 15 км.

У міській забудові біля Торецька на Донеччині тривають важкі бої, а іноді в місто проникають диверсійно-розвідувальні групи окупантів, про це повідомив в.о. пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян.

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