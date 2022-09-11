ЗСУ до виходу на державний кордон залишається 50 км-главком Залужний / "Головнокомандувач ЗСУ" / Telegram

На харківському напрямку до виходу на україно-російський кордон ЗСУ залишився дуже невеликий ривок - в 50 кілометрів. Про це написав на своєму каналі в Telegram головком української армії Валерій Залужний.

"Збройні сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. З початку вересня понад 3000 кв.км повернуто під контроль України. На харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь і схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.на цих фотографіях – результати роботи кількох підрозділів Збройних сил. У тісній взаємодії вони визволили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка та Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які вони гордо назвали "Москва", "Омськ" і "Пітер", дозволило розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм і Куп'янськ", ‒ розповів головнокомандувач.

Видео дня

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступну операцію в Харківській області з метою звільнення своїх територій від окупації Росії. Загарбників вибивають із зайнятих ними позицій. Вже звільнені Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна повернула під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Там відновлюється життєдіяльність і порядок. Проводяться заходи з метою забезпечення безпеки.

10 вересня бійці армії України підняли прапор над Куп'янськом. Місто на кордоні з Росією перебувало під окупацією Москви з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол. Через місто йшла основна лінія постачання російських окупантів.

Інші новини: