УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ до виходу на державний кордон залишається 50 км - главком Залужний

11 вересня 2022, 12:49

На харківському напрямку ЗСУ, каже головком Валерій Залужний, почали просуватися не тільки на південь і схід, а й на північ. І до кордону - всього нічого.

ВСУ, Харківщина
ЗСУ до виходу на державний кордон залишається 50 км-главком Залужний / "Головнокомандувач ЗСУ" / Telegram

На харківському напрямку до виходу на україно-російський кордон ЗСУ залишився дуже невеликий ривок - в 50 кілометрів. Про це написав на своєму каналі в Telegram головком української армії Валерій Залужний.

"Збройні сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. З початку вересня понад 3000 кв.км повернуто під контроль України. На харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь і схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.на цих фотографіях – результати роботи кількох підрозділів Збройних сил. У тісній взаємодії вони визволили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка та Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які вони гордо назвали "Москва", "Омськ" і "Пітер", дозволило розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм і Куп'янськ", ‒ розповів головнокомандувач.

Видео дня
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU
  • ЗСУ звільняють Харківщину
    ЗСУ звільняють Харківщину https://t.me/CinCAFU

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступну операцію в Харківській області з метою звільнення своїх територій від окупації Росії. Загарбників вибивають із зайнятих ними позицій. Вже звільнені Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна повернула під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Там відновлюється життєдіяльність і порядок. Проводяться заходи з метою забезпечення безпеки.

10 вересня бійці армії України підняли прапор над Куп'янськом. Місто на кордоні з Росією перебувало під окупацією Москви з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол. Через місто йшла основна лінія постачання російських окупантів.

Інші новини:

ЗСУ Валерій Залужний війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:15

Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ

17:02

Байден дивно відреагував на просування ЗСУ та втечу окупантів з УкраїниВідео

16:39

Лавров погрожує Україні через відмову від переговорів: "Москва знає, як досягати цілей"Відео

16:12

Сестра співачки-мільйонерки Камалії служить у ЗСУ: "Запитуємо, коли перемога?"

16:03

Окупанти спішно тікають: на виїзд з Луганської області утворилася величезна чергаВідео

Реклама
15:50

Прикмети на 12 вересня: які 2 речі треба зробити в день Олександра, щоб стати багатшимВідео

15:36

Почнуть мстити: астролог назвала місто України, яке окупанти бомбитимуть через злістьВідео

15:28

Російські пілоти готуються до втечі в Південну Америку через наближення перемоги України- розвідкаВідео

15:27

Тямущі господині роблять надріз в губці та насолоджуються результатом: як її використовують

15:19

Зірка "Кварталу 95" зняв потужну пародію на побитого пропагандиста СоловйоваВідео

14:52

Люди вишикувалися у величезні черги і плачуть: кортеж з труною Єлизавети II покинув замок БалморалВідео

14:51

Катя Осадча розповіла про свою зустріч з Єлизаветою II: "Вона була непохитна"Відео

14:39

Друг Шатунова розповів про особливу обставину його здоров'я перед смертю

14:22

Київ готовий до переговорів після деокупації всіх територій України на 1 грудня 1991 року - РезніковВідео

14:12

Дуже нелегке життя: 4 імені, які мають важку долюВідео

13:59

Звільнення Ізюма стало найсильнішим ударом для Путіна після поразки під Києвом - ReutersВідео

13:39

Крим піде до нас, бо Росія почне розпадатися: Сенцов зробив гучний прогнозВідео

13:23

Україну накриє циклон Пеггі: скільки триватиме холод і коли прийде потеплінняВідео

13:00

Гороскоп на завтра 12 вересня 2022: Близнюкам - важливі новини, Левам - вороги, Козерогам - удачаВідео

12:49

ЗСУ до виходу на державний кордон залишається 50 км - главком ЗалужнийФото

Реклама
12:46

Найсмачніший і дуже корисний зимовий салат на швидку руку: рецепт за 10 хвилинВідео

12:46

5 речей, які не можна давати і брати в борг

12:45

Окупанти пакують награбоване та тікають з міст, які були в окупації з 2014 року - ГайдайВідео

12:21

Росія програла війну за ідеї: американський історик пояснив сутність провалу Путіна і Кремля

12:01

"З кожного українця по сірнику": Шнуров заспівав москвичам про палаючу Москву, а Гордон їх затролив

11:56

Українські військові звільнили смт Чкаловське на ХарківщиніВідео

11:56

Навіщо протирати куртку оцтом: секрет досвідчених господинь

11:54

Зірку "району Мелроуз" понівечили пластичні операції: як зараз виглядає актрисаВідео

11:40

"Ось як виглядає без фільтрів": розпухла Бузова довела росіян до нудоти

11:30

ЗСУ можуть повністю звільнити Ізюм на Харківщині за 48 годин - ISWВідео

11:13

"В обличчя не плюнете?": Дантес розповів, як ставиться до Кацуріна і коли розлучиться з Дорофєєвою

11:09

Гороскоп Таро на тиждень 12-18 вересня: Левам - важливе рішення, Стрільцям - успіх, Водоліям - щасливі подіїВідео

10:58

Чи варто чекати лютих холодів: кліматолог розповіла, якою буде зима в УкраїніВідео

10:40

У перші дні вторгнення Зеленський хотів поговорити з Путіним, Кремль не відповів на дзвінкиВідео

10:10

Звільнення Криму може перенестися на наступний рік - генералВідео

10:05

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

09:58

Запорізька АЕС повністю зупинена: енергоблок переводять у холодний станВідео

09:30

Нове обличчя і волосся: 53-річний Михайлов змінився до невпізнання

08:58

"Ми не хотіли сюди їхати": окупант сам подзвонив в ГУР, щоб дізнатися, як здатися в полонВідео

08:54

Гороскоп на сьогодні 11 вересня 2022: Левам - важлива зустріч, Терезам - сварка, Козерогам - поїздкаВідео

Реклама
08:53

Знищено літаки, вертоліт і БПЛА: авіація ЗСУ завдала 23 успішних удари по окупантамВідео

08:30

Коли переводять годинник на зимовий час 2022: дата і час переходуВідео

08:25

Путін опинився в позиції таргана в банціПогляд

08:12

"Наші пруть вперед, не зупиняючись": Арестович розкрив деталі наступу ЗСУ на ХарківщиніВідео

07:35

ЗСУ "прожарили" окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

07:01

Усікновення глави Іоанна Предтечі: картинки, душевні привітання до світлого дня

06:15

Прикре самогубство Росії: чому війна в Україні триватиме до розпаду РФПогляд

05:00

ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо Москва не припинить агресію – генерал РоманенкоВідео

04:40

Як правильно дезінфікувати туалетний йоржик та як часто слід його міняти

03:30

Арктичний холод з "потопом": синоптик попередив про рекордні заморозкиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти