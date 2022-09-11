Знищено літаки, вертоліт і БПЛА: авіація ЗСУ завдала 23 успішних удари по окупантам

Авіація ЗСУ за добу завдала 23 удари по окупантам / скріншот

Українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що авіація ЗСУ завдала 23 удари по ворогу. Під час них воїни знешкодили чотири зенітних ракетних комплекси, вразили вогнем стільки ж опорних пунктів і 15 місць скупчення живої сили і техніки окупантів.

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Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки ЗС РФ, в тому числі штурмовик Су-25 і винищувач-бомбардувальник Су-34.

Також захисники "приземлили" один ворожий вертоліт Ка-52, два безпілотники і одну керовану авіаційну ракету.

Нагадаємо, українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку протягом 10 вересня.

Також повідомлялося, що в соціальних мережах з'явився відеоролик, в якому українські військовослужбовці заїхали в село Олександрівка (Херсонська область) ‒ населений пункт, раніше окупований російськими агресорами. Місцеві жителі радісно зустрічали бійців-визволителів з кавунами.

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