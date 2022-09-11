Знищено літаки, вертоліт і БПЛА: авіація ЗСУ завдала 23 успішних удари по окупантам

Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки ЗС РФ, в тому числі штурмовик Су-25 і винищувач-бомбардувальник Су-34.
Українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.
Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що авіація ЗСУ завдала 23 удари по ворогу. Під час них воїни знешкодили чотири зенітних ракетних комплекси, вразили вогнем стільки ж опорних пунктів і 15 місць скупчення живої сили і техніки окупантів.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки ЗС РФ, в тому числі штурмовик Су-25 і винищувач-бомбардувальник Су-34.
Також захисники "приземлили" один ворожий вертоліт Ка-52, два безпілотники і одну керовану авіаційну ракету.
Нагадаємо, українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку протягом 10 вересня.
Також повідомлялося, що в соціальних мережах з'явився відеоролик, в якому українські військовослужбовці заїхали в село Олександрівка (Херсонська область) ‒ населений пункт, раніше окупований російськими агресорами. Місцеві жителі радісно зустрічали бійців-визволителів з кавунами.
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