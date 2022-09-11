"Наші пруть вперед, не зупиняючись": Арестович розкрив деталі наступу ЗСУ на Харківщині

Арестович розкрив деталі наступу ЗСУ на Харківщині / скріншот

Наступ ЗСУ вже вийшов за межі Харківської області. Зокрема, в нього вже залучені Донецька і Луганська області.

В ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГІН LIVE" позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що наступ ЗСУ – не одноразова акція, а системна дія, Росії досі не вдалося цьому протидіяти.

"Наступ розвивається своєрідним темпом, який ми самі можемо підтримувати. Противник практично не впливає на просування", - пояснив Арестович.

Видео дня

Також він додав, що окупанти не мають можливості організувати другу і третю лінію оборони.

"Вони намагалися вчора кинути резерви в бій. Кидали їх відразу ж, що є найдурнішим способом, адже резерви потрібно накопичити, забезпечити, вони повинні провести розвідку і так далі", - зазначив радник ОП.

Арестович підкреслив, що події на Харківщині для окупантів складаються сумним чином.

"Наші прут вперед, не зупиняючись. А ці слабенькі заслінки, які навіть не встигли зрозуміти, в якому вони районі, зорієнтуватися на карті, намагаються стати вздовж дороги. Їх відразу ж виносять. Тому там така історія - сумна", - зауважив радник ОП.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Армія України веде контрнаступальну військову операцію в Харківській області. Українські землі звільняються від російської окупації. Раніше державний прапор України було піднято в Балаклії, Волоховому ярі, Іванівці, Борщівці, Шевченковому та інших населених пунктів.

Президент Володимир Зеленський заявив про деокупацію понад 30 населених пунктів на Харківщині. Україна проводить заходи з метою забезпечення безпеки та налагодження життєдіяльності на звільнених територіях.

10 вересня ЗСУ зайшли в Куп'янськ. Над містом майорить Державний Прапор України. Куп'янськ-місто стратегічного значення, шляхом якого забезпечувалася Логістика військ РФ у Харківській області.

Читайте також: