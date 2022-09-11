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ЗСУ можуть повністю звільнити Ізюм на Харківщині за 48 годин - ISW

11 вересня 2022, 11:30

Українські військові просунулись вперед на 70 км.

ЗСУ можуть повністю звільнити Ізюм на Харківщині за 48 годин - ISW
ЗСУ можуть повністю звільнити Ізюм за 48 годин / t.me/operativnoZSU

Українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині. Вони просунулись вже на 70 км та можуть повністю звільнити Ізюм за 48 годин. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики заявляють, що ЗСУ розгромлюють російські війська на Харківщині. Окупанти намагаються втекти з південно-східної частини області, щоб уникнути оточення навколо Ізюму.

"Українські війська, швидше за все, звільнять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюма стане найзначнішим українським військовим здобутком з моменту перемоги у битві за Київ у березні. Це усунуло б російський наступ на північному заході Донецької області вздовж автомагістралі E40, яку російські військові намагалися використати для обгону українських позицій уздовж лінії Слов'янськ - Краматорськ", - пояснюють в ISW.

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Якщо українським військам вдасться оточити окупантів, які тікають з Ізюма, то це значно посилить проблеми в армії РФ та серйозно знизить моральний дух ворога. Зазначається, що в окупантів є проблеми в "евакуації".

Аналітики додали, що українські війська звільнили Великий Бурлук, що дозволяє їм розмістити позиції в межах 15 кілометрів від кордону з Росією.

Звільнення Ізюма

10 вересня командир батальйону Свобода Петро Кузик написав, що окупанти тікають з Ізюма. Пресофіцер Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що місто може бути звільнене вже через декілька годин.

Увечері Главред повідомив про те, що українські військові увійшли до міста. На в'їзді в Ізюм вже обладнали блокпост ЗСУ, а в самому місті розвиваються українські прапори.

Згодом журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські військові взяли в оточення окупантів, які не встигли втекти з Ізюма. Він додав, що російські військові тікають, кидаючи зброю.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію у Харківській області з метою звільнення своїх територій від окупації Росії. Загарбників вибивають із зайнятих ними позицій. Вже звільнені Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна повернула під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Там відновлюється життєдіяльність і порядок. Проводяться заходи з метою забезпечення безпеки.

10 вересня бійці армії України підняли прапор над Куп'янськом. Місто на кордоні з Росією перебувало під окупацією Москви з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол. Містом йшла основна лінія постачання російських окупантів.

Інші новини:

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