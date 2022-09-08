Балаклію звільнили від російських окупантів: прапор РФ під ногами бійців ЗСУ

Опубліковано відео підняття прапора України над звільненою Балаклією.
Місто Балаклія Харківської області звільнена бійцями Збройних сил України від російських окупантів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
При цьому глава держави опублікував відео підняття прапора України над звільненою Балаклією.
На кадрах відео один з бійців ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.
"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Спасибі! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!", - написав президент.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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