Балаклію звільнили від російських окупантів: прапор РФ під ногами бійців ЗСУ

Балаклія під контролем ЗСУ / скріншот

Місто Балаклія Харківської області звільнена бійцями Збройних сил України від російських окупантів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

При цьому глава держави опублікував відео підняття прапора України над звільненою Балаклією.

Видео дня

На кадрах відео один з бійців ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Спасибі! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!", - написав президент.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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