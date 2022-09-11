Звільнення Криму може перенестися на наступний рік - генерал

Деокупація півострова відбудеться рано чи пізно, вважає Ігор Романенко.
Звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова залежатиме від того, наскільки енергійно і масовано Захід надаватиме нам допомогу.
Генерал-лейтенант запасу та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді зазначив, що якщо поставок в ці терміни не буде, це може перенестися на наступний рік.
"Рано чи пізно це станеться. Якщо не цієї осені, то пізніше ми звільнимо окуповані території", - зазначив генерал.
Деокупація Криму
Раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва, а ЗСУ мають всі шанси звільнити захоплений Крим.
Наступний рік стане завершальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Про це в чаті на Главреді розповів генерал-лейтенант запасу і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. Він також не виключив, що війна може закінчитися вже цього року.
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