На Харківщині окупантів вибили з більш ніж 30 населених пунктів – Зеленський

Підрозділи Нацполіції вже повертаються в деокуповані населені пункти Харківської області.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в даний час Збройні сили України звільнили і взяли під контроль більше 30 населених пунктів в Харківській області.
"Наша армія, розвідка і Служба безпеки України продовжують активні дії на декількох оперативних напрямках. Успішно продовжують... На цей час ЗСУ звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - заявив у вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, в частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та забезпечення безпеки території.
"Поступово беремо під контроль нові населені пункти – скрізь повертаємо український прапор і захист для наших громадян", - сказав глава держави.
Він закликав місцевих повідомляти про злочини окупантів на вже звільнених територіях.
Президент також додав, що підрозділи Нацполіції повертаються в деокуповані населені пункти Харківської області.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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