На Харківщині окупантів вибили з більш ніж 30 населених пунктів – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ / Колаж Посольство США в Україні, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в даний час Збройні сили України звільнили і взяли під контроль більше 30 населених пунктів в Харківській області.

"Наша армія, розвідка і Служба безпеки України продовжують активні дії на декількох оперативних напрямках. Успішно продовжують... На цей час ЗСУ звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - заявив у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, в частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та забезпечення безпеки території.

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"Поступово беремо під контроль нові населені пункти – скрізь повертаємо український прапор і захист для наших громадян", - сказав глава держави.

Він закликав місцевих повідомляти про злочини окупантів на вже звільнених територіях.

Президент також додав, що підрозділи Нацполіції повертаються в деокуповані населені пункти Харківської області.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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