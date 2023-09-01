Війна переходить у РФ: у Зеленського спрогнозували нові удари дронів по Росії

Війна поступово переміщається в бік Росії, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк спрогнозував нові удари по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Кількість ударів безпілотників по території Росії буде збільшуватися, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Що стосується Росії... зростає кількість атак невпізнаних дронів, що запускаються з території Російської Федерації, і кількість цих атак буде збільшуватися", - підкреслив він у коментарі Reuters.

Недавні атаки БПЛА на об'єкти в РФ показали, що війна поступово переміщається в бік Росії, сказав представник ОП.

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"Тому що це етап війни... коли бойові дії поступово переходять на територію Російської Федерації", - сказав він.

При цьому представник ОП виключив на даний момент мирні переговори, заявивши, що будь-які переговори будуть рівносильні "капітуляції" з боку України.

Україна посилила свої удари по окупованих територіях, а також почастішають напади всередині самої Росії, що здійснюються "агентами" або "партизанами", сказав Подоляк.

"Будь-який переговорний процес... це означатиме капітуляцію України і капітуляцію демократичного світу в цілому", - сказав він.

Подоляк сказав, що, на його думку, західні союзники України, які вклали в неї озброєння на мільярди доларів, розуміють, що ніякого "компромісу" з Москвою бути не може.

"На даний момент партнери розуміють, що ця війна вже не закінчиться компромісним рішенням - тобто або ми знищимо можливості Росії військовим шляхом, і для цього нам потрібні відповідні інструменти, або ця війна з таким рівнем агресії триватиме деякий час", - додав радник глави ОП.

Війна в Україні

Раніше Подоляк розкрив несподіваний сценарій закінчення війни. Україні не буде легко у звільненні окупованих РФ територій, вважає Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше у Литві дали тривожний прогноз. Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Раніше військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило в інтерв'ю Главреду розповів, чи закінчиться ця війна, коли Путіна не буде.

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