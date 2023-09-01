Війна переходить у РФ: у Зеленського спрогнозували нові удари дронів по Росії

Кількість ударів безпілотників по території Росії буде збільшуватися, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Що стосується Росії... зростає кількість атак невпізнаних дронів, що запускаються з території Російської Федерації, і кількість цих атак буде збільшуватися", - підкреслив він у коментарі Reuters.
Недавні атаки БПЛА на об'єкти в РФ показали, що війна поступово переміщається в бік Росії, сказав представник ОП.
"Тому що це етап війни... коли бойові дії поступово переходять на територію Російської Федерації", - сказав він.
При цьому представник ОП виключив на даний момент мирні переговори, заявивши, що будь-які переговори будуть рівносильні "капітуляції" з боку України.
Україна посилила свої удари по окупованих територіях, а також почастішають напади всередині самої Росії, що здійснюються "агентами" або "партизанами", сказав Подоляк.
"Будь-який переговорний процес... це означатиме капітуляцію України і капітуляцію демократичного світу в цілому", - сказав він.
Подоляк сказав, що, на його думку, західні союзники України, які вклали в неї озброєння на мільярди доларів, розуміють, що ніякого "компромісу" з Москвою бути не може.
"На даний момент партнери розуміють, що ця війна вже не закінчиться компромісним рішенням - тобто або ми знищимо можливості Росії військовим шляхом, і для цього нам потрібні відповідні інструменти, або ця війна з таким рівнем агресії триватиме деякий час", - додав радник глави ОП.
Війна в Україні
Раніше Подоляк розкрив несподіваний сценарій закінчення війни. Україні не буде легко у звільненні окупованих РФ територій, вважає Михайло Подоляк.
Нагадаємо, раніше у Литві дали тривожний прогноз. Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
Раніше військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило в інтерв'ю Главреду розповів, чи закінчиться ця війна, коли Путіна не буде.
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