Путін провалився у війні, замість червоних ліній - страх довгої війни - ГУР

Директор Кремля Володимир Путін і його оточення вже зрозуміли, що ситуація зайшла в стратегічний глухий кут, зазначив спікер ГУР МО Андрій Юсов.

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Путін і його оточення побоюються довгої війни з Україною - ГУР / Колаж: Главред, фото: 3-тя ОШБ, скріншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін і його оточення усвідомили, що жодних червоних ліній більше немає, "точка неповернення" пройдена. Ситуація зайшла в стратегічний глухий кут, а кремлівський режим боїться затяжної війни проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі Freedom він розповів про те, що Путін усвідомив провали у війні проти України. У Кремлі всі вже зрозуміли неможливість досягти своїх ключових "цілей".

"Мені здається, що для нього (Путіна) точка неповернення і "червоні лінії" вже давно пройшли. І це розуміють багато представників його режиму, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш - жодної з цілей цієї війни агресивної, цього геноциду, не досягнуто. І, безумовно, в Кремлі це чудово розуміють", - вважає Юсов.

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Також він додав, що в той час, коли пропаганда Кремля на весь світ віщає про готовність до затяжної війни, на внутрішню аудиторію російська влада такі меседжі не запускають, оскільки розуміють нездатність Росії до ведення такої кампанії.

"Тобто кажуть постійно, що все відбувається за планом, що є зарплати, пенсії, а війна - десь там, далеко. Ось це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. І це означає, що насправді Путін і його режим бояться довгої війни. Інакше риторика всередині Російської Федерації була б зовсім іншою", - підкреслив Андрій Юсов.

Ситуація в Росії

У 2024 році у країні-агресорі Росії може статися смута, вважає російський соціолог, журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко. На думку експерта, після фатальних поразок у війні проти України правляча верхівка припинить підтримувати Путіна, внаслідок чого відбудеться зміна влади.

Військовий експерт Олег Жданов назвав сценарій революції в Росії. На думку аналітика, падіння фронту РФ на Мелітопольському і Бердянському напрямках може призвести до того, що країна-окупант опиниться на межі нової революції.

Також Жданов вважає, що ПВК Вагнер здатна піти на новий заколот у Росії. У підсумку в Кремлі почнеться битва кланів за владу, в якій Путін фактично не братиме участі.

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