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Війна може завершитись у 2023 році: президент озвучив найважливіші умови

Аліна Дембіцька
31 серпня 2023, 23:36 оновлено 31 серпня, 23:36
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Зеленський заявив, що для завершення війни потрібні умови – наприклад, якщо наша держава буде просуватися на полі бою і тиснути на окупантів.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Зеленський заявив, що Війна може завершитись у 2023 році / 14 ОМБр імені Романа Великого, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися у 2023 році, однак для цього потрібні певні умови. Про це український гарант сказав в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.

"Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо в нас буде просування на полі бою, ми тиснутимемо на них і повністю зламаємо їхній моральний дух, то ми можемо і не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку", - сказав Зеленський.

Водночас глава української держави назвав кілька факторів, які можуть затягнути війну. Зокрема, зимові блекаути, влаштовані росіянами.

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"Уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні… Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України", - заявив президент.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Водночас полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

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війна в Україні війна Росії та України
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