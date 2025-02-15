Найближчими днями можуть початися мирні переговори щодо України - Politico

Високопосадовці США вже вирушають до Саудівської Аравії.

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За кілька днів можуть початися мирні переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента України

Про що повідомляється:

Через кілька днів можуть розпочатися мирні переговори щодо України

Високопоставлені посадовці США вирушають до Саудівської Аравії

Мирні переговори з українськими та російськими переговірниками можуть розпочатися найближчими днями. Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа вже вирушили до Саудівської Аравії. Про це повідомляє Politico з посиланням на республіканського законодавства і дух американських чиновників, які були знайомі з планом.

Повідомляється, що радник із нацбезпеки Майк Вальц найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника президента на Близькому Сході Стіва Віткоффа, щоб розпочати переговори щодо припинення війни.

відео дня

Водночас до цих переговорів не долучатимуться лідери європейських країн. Повідомляється, що зустріч може стати першою великою зустріччю представників РФ і України з початку війни у 2022 році.

Варто зазначити, що українська сторона не підтверджувала участь у цих переговорах.

Пізніше у Fox News повідомили про те, що Україну не запрошували і не інформували про переговори США і Росії в Саудівській Аравії.

Україну не запросили на переговори США та РФ / фото: скріншот

Радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердив, що української делегації не буде на переговорах у Саудівській Аравії. Він додав, що поки нема тем для обговорення із російською стороною.

Дивіться відео із коментарем Михайла Подоляка:

Українська делегація не поїде у Саудівську Аравію / фото: скріншот

Переговори по Україні - останні новини

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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