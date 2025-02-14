"Трамп позбавив Україну козирів": Пісторіус розповів, що чекати від переговорів

Міністр оборони Німеччини назвав помилкою поведінку адміністрації президента США.

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Трамп позбавив Україну козирів перед переговорами з Росією, - Пісторіус / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Борис Пісторіус шкодує через те, що адміністрація Трампа зняла зі столу переговорів два важливих питання

Україна буде ослаблена на переговорах, вважає німецький міністр

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою зняття зі столу переговорів двох важливих питань про членство України в НАТО і територіальної цілісності України.

Під час брифінгу на Мюнхенській конференції він заявив, що заздалегідь було зрозуміло, що адміністрація Трампа хоче швидкого мирного договору між Росією та Україною.

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"Тепер нам потрібно прояснити кілька речей: Хто сидить за столом переговорів? Хто забезпечить мирну угоду?", - заявив політик.

Також Пісторіус висловив жаль через те, що адміністрація Трампа зняла зі столу переговорів два важливих питання без жодної необхідності в цьому.

"По-перше, членство України в НАТО і, по-друге, питання про те, як можуть виглядати територіальні зміни в Україні. Я думаю, що це було незграбно. Я думаю, що це була помилка. На мою думку, було б набагато краще говорити про можливе членство України в НАТО і можливі територіальні зміни тільки за столом переговорів, коли Україна також залучена, а не заздалегідь, до певної міри без отримання плати від Путіна. Я вважаю, що це неправильно", - сказав німецький міністр.

Переговори України та Росії

Раніше Дональд Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії. Зустріч високопоставлених посадових осіб США, України та Росії в Саудівській Аравії відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна буде учасницею переговорів про завершення війни. Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені.

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яку назвав "тривалою і продуктивною".

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус - німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року по лютий 2013 року - бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 по січень 2023 року - міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року - член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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