Переговори щодо України без Європи: Зеленський жорстко відповів на заяву Келлога

ЄС є дуже великим партнером, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував заяву Кіта Келлога / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Місце Європи за столом переговорів малоймовірне, вважає Келлог

Необхідне представництво Європи за столом переговорів, упевнений Зеленський

Україні необхідне представництво Європи за столом потенційних переговорів, оскільки ЄС є дуже великим партнером, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Так, Сполучені Штати у військовому плані є головним стратегічним партнером, але ЄС також є дуже великим партнером, і вони, ЄС, дуже допомогли, тому нам потрібно в будь-якому разі в будь-якій дипломатії в майбутньому, так, майбутнє - це не тільки результат, майбутнє - це шлях, і на цьому шляху ми маємо йти пліч-о-пліч із європейцями, тому нам потрібно, щоб за будь-яким столом перемовин був представник Європи", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Він подякував США за допомогу та ЄС. "Ми є частиною Європи континенту і будемо частиною ЄС, і тому для нас голос Європи має звучати на тому самому рівні", - додав президент.

/ Главред

Заява Келлога

Реальний підхід до досягнення миру в Україні та невдачі форматів "Мінськ-1", "Мінськ-2" ведуть до того, що за столом переговорів мають сидіти два протагоністи - Росія й Україна та посередник США, тоді як місце Європи за ним є малоймовірним, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлогг.

"Ми бачимо, що за столом переговорів можуть сидіти українці, росіяни і, звісно ж, Америка, але нам потрібна конкретика, щоб досягти результату", - сказав він на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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