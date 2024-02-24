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"Спалах, потім розриви": у ГУР розкрили деталі ліквідації російського літака А-50

Анна Ярославська
24 лютого 2024, 10:18
Російський літак був збитий 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарськ. Борт повинен був виконувати терористичні завдання держави-агресора РФ.
Стало відомо, скільки окупантів загинуло на борту а-50
ГУР опублікувало підтвердження ліквідації російського літака А-50У / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Nara Dvids

У Головному управлінні розвідки Міноборони України опублікували перехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, який підтверджує збиття російського літака А-50У.

Як йдеться у повідомлення ГУР, літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.

"Останній зліт А-50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому "Ахтубінськ" і мав виконувати терористичні завдання держави-агресора Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград. Різке припинення роботи в зазначеному районі радіолокаційного комплексу "Джміль", яким обладнаний А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18:45", - розповіли у розвідці.

відео дня

Вогневе ураження літака А-50У також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів в радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах і вибухи.

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу н.п. Міллерово - частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

Дивіться відео - ГУР опублікувало підтвердження ліквідації російського літака А-50У:

Скріншот

Ліквідація російського літака А-50У

Увечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Ліквідацію А-50 офіційно підтвердив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

У Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50.Зазначається, що російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливлює застосування ЗРК Patriot.

Що відомо про літак А-50

А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.

А-50 може застосовуватися:

  • для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
  • для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
  • для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;
  • може служити повітряним командним пунктом.

А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.

На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

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