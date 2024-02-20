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Масове знищення літаків РФ: в ЗСУ розповіли про нову тактику ворога

Юрій Берендій
20 лютого 2024, 10:55
В Повітряни силах ЗСУ відзначили, що після збиття російської авіації, пілоти країни-агресора не наважуються підлітати близько до лінії бойових дій.
Масове знищення літаків РФ: в ЗСУ розповіли про нову тактику ворога
Сили оборони знайшли можливість протидіяти носіям КАБів / Колаж Главред, фото: ВМС ЗС України, скріншот із відео

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що збиття російських літаків значно зменшило активність ворожої авіації, оскільки противник усвідомив, що його можуть знищити. В ефірі телемарафону він також вказав на важливість знищення саме літальних апаратів, з яких ворог запускає керовані авіаційні бомби, оскільки протягом однієї доби ворог може запускати до сотні таких бомб.

"Зайдіть трохи далі в минуле. Кілька місяців тому теж було шість літаків, вже на південному напрямку - Одеська, Херсонська області. Пам'ятаєте, С-24, Су-34, Су-35 - теж були знищені завдяки успішним діям Повітряних сил. Плюс така ціль, як А-50 і Іл-22 - це взагалі вперше в історії. Тому звичайно Повітряні сили мають інструменти, які допомагають нам діставати ворога на великих відстанях. Єдине - таких інструментів потрібно значно більше", - наголосив Ігнат.

Він додав, що Повітряні сили роблять все можливе для зменшення кількості авіаударів керованими авіабомбами. Він також зауважив, що після збиття російських літаків на північному, південному або східному напрямках окупанти утримуються від підлітання ближче до лінії фронту протягом певного періоду.

відео дня

"Противник прекрасно розуміє. що його можуть дістати. Вони вже так нахабно себе не ведуть, літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно меншою", - додав він.

Збиття російських літаків

Бійці Збройних сил України збили два літаки російських окупантів 19 лютого. Про цей успіх українських захисників повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Facebook.

У Маріуполі, що перебуває під окупацією Росії, 19 лютого вранці відбулися потужні вибухи. З'явилася інформація про падіння літака окупантів РФ. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Українські війська збили один з трьох російських літаків 17 лютого вже на території Росії, відстань до якого складала до 120 км від лінії фронту. Щодо інших двох літаків, як повідомляє Defense Express, їх було збито на відстані більше 70 км та близько 100 км від лінії фронту.

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