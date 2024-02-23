Не 'блукаючий Patriot': у Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50

Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянської зброї.

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Аналітики назвали зброю, якою ліквідували російський літак А-50 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливює застосування ЗРК Patriot, пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Згідно з мапою ГУР, де показано трек польоту літака, його маршрут проходить південніше міста, орієнтовно на відстанні 170 км від лінії фронту.

"Дальність знищення А-50У перевищує можливості навіть так званого "блукаючого Patriot". Бо за відомими ТТХ дальність зенітної ракети GEM-T складає до 160 км. А до цієї відстані ще треба додати логічний відступ від переднього краю, як мінімум на дальність роботи артилерії. Й таким чином головним питанням та об'єктивно без відповіді залишається саме чим дістали російський літак", - зазначили експерти. відео дня

У Defense Express вважають, що можливою зброєю, яка могла б вражати на таку відстань, є радянський ЗРК С-200М "Вега-M" з номінальною дальністю у 240 км. За словами аналітиків, "доля цих ЗРК у складі ЗСУ в цілому відома", їх зняли з озброєння ще у 2013 році. Проте під час повномасштабної війни ракетні комплекси використовували для ударів по наземних цілях, тож теоретично А-50 могли збити саме з комплексу С-200.

Джерела "Української правди" у ГУР також підтверджують, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200.

Інфографіка А-50 / Фото: Главред

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Знищення російського літака А-50У

Як повідомляв Главред, ввечері 23 лютого ГУР разом з Повітряними силами ЗСУ знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Його збили над Азовським морем, а уламки впали на території Краснодарського краю.

Також Росія до останнього не визнавала падіння літака. Пропагандисти стверджували, що в Краснодарському краї впав "невстановлений літальний апарат" і тепер там "горить очерет".

Нагадаємо, саме завдяки маріупольським партизанам бійці ГУР та Повітряних сил ЗСУ знищили нову модернізацію російського літака-розвідника А50У. Знищення літака є серйозним ударом для окупантів, оскільки таких літальних апаратів у них одиниці.

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