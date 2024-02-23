'Горить очерет': в РФ зганьбилися заявою і підтвердили падіння А-50

У РФ стверджують, що літаки, які були знищені, нібито ще "невстановлені".

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ЗСУ знищили російський А-50 і ще один літак / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Маріуполь, Спротив

Українські військові знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. У Мережі відразу ж з'явилися відео, зняті біля місця падіння уламків. Там було видно величезний стовп яскравого вогню. Однак у РФ до останнього не визнають, що окупанти втратили ще важливий літак.

Російські пропагандисти з посиланням на екстрені служби повідомляють, що в Краснодарському краї впав "невстановлений летальний апарат" і тепер там "горить очерет".

"Невстановлений літальний апарат впав в Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет", - пишуть пропагандисти. відео дня

ЗСУ знищили російський А-50 і ще один літак / фото: скріншот

В оперативному штабі Краснодарського краю РФ стверджують, що окупанти втратили не тільки А-50, а й ще один літак. Вони обидва впали в районі хутора Трудова Вірменія Канівського району Краснодарського краю.

Що відомо про літак А-50 / Главред

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Знищення російського літака А-50

Нагадаємо, увечері 23 лютого стало відомо про те, що українські сили знищили російський літак А-50. Це сталося під час спільної операції ГУР і Повітряних сил України.

У Мережі одразу ж з'явилися відео, на яких видно, як російський літак випускає теплові пастки, готуючись до військової атаки по ньому. У цей момент в А-50 влітає ракета і він падає.

Знищення російського літака офіційно підтвердив командувач Повітряних сил України Микола Олещук і подякував усім, хто був до цього причетний.

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