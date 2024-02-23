'Горить очерет': в РФ зганьбилися заявою і підтвердили падіння А-50

Українські військові знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. У Мережі відразу ж з'явилися відео, зняті біля місця падіння уламків. Там було видно величезний стовп яскравого вогню. Однак у РФ до останнього не визнають, що окупанти втратили ще важливий літак.
Російські пропагандисти з посиланням на екстрені служби повідомляють, що в Краснодарському краї впав "невстановлений летальний апарат" і тепер там "горить очерет".
"Невстановлений літальний апарат впав в Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет", - пишуть пропагандисти.відео дня
В оперативному штабі Краснодарського краю РФ стверджують, що окупанти втратили не тільки А-50, а й ще один літак. Вони обидва впали в районі хутора Трудова Вірменія Канівського району Краснодарського краю.
Що відомо про літак А-50
А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.
А-50 може застосовуватися:
- для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
- для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
- для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;
- може служити повітряним командним пунктом.
А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.
На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.
Знищення російського літака А-50
Нагадаємо, увечері 23 лютого стало відомо про те, що українські сили знищили російський літак А-50. Це сталося під час спільної операції ГУР і Повітряних сил України.
У Мережі одразу ж з'явилися відео, на яких видно, як російський літак випускає теплові пастки, готуючись до військової атаки по ньому. У цей момент в А-50 влітає ракета і він падає.
Знищення російського літака офіційно підтвердив командувач Повітряних сил України Микола Олещук і подякував усім, хто був до цього причетний.
Інші новини:
- Українські військові заманили літак А-50 у пастку: як це могло статися
- Збитий А-50 росіян був "зіркою" парадів "Перемоги" в Москві: відома історія екіпажу
- Ще один А-50 випробовує долю: окупанти знайшли заміну збитому літаку