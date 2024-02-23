Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак

Основна частина другого російського літака - у напівболоті, бруді та очеретах, він без розпізнавальних знаків, кажуть російські пропагандисти.

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В Росії розбився також Іл-76 / Колаж: Главред, фот: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

В небі над Канівським районом Краснодарського краю, ймовірно, збили ще один літак ЗС РФ ІЛ-76. Про це пишуть російські Telegram-канали.

"Із землі щось прилетіло. Ніхто не знає що. На місці працюють пожежники, усі вже загасили майже, військові впізнали ІЛ-76", - повідомили очевидці падіння літака.

Російські пропагандисти стверджують, що під час падіння літак розколовся на дві частини. Одна впала в поле, а друга приемлилась за одним із приватних будинків на хуторі Трудова Вірменія. Також стверджують, що на місці падіння чути вибухи.

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Також мешканці хутора поділились своїми враженнями після падіння російського літака. Кажуть, що чули дві "бавовни" і гудіння.

"Він летів з полів і коли ми почули два хлопка і гул, вибігли надвір. Пройшов прямо над нами і тримався у напрямку лісосмуги та берега", - кажуть очевидці.

За словами пропагандистів, коли літак пролітав повз хутір, то вже був без правого крила і летів під нахилом.

"Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома", - додали росіяни.

Російські військові на місці падіння кажуть, що було збито ІЛ-76.

"Те, що ІЛ-76, транспортний літак, найімовірніше. Це слова військових, які впізнали уламки. Проте, за їх словами, літак без будь-яких розпізнавальних знаків і спочатку навіть були сумніви, що це наш борт. Але російський літак. Основна частина - фюзеляж у напівболоті, у бруді та очеретах, чекатимемо на техніку", - розповіли місцеві.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що "близько 20.00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району сталося падіння двох літальних апаратів". Проте пізніше росіяни уточнили, що підтверджено падіння одного літака.

Інфорграфіка / Главред

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Ліквідація російського А-50

Нагадаємо, ввечері 23 лютого ГУР разом з Повітряними силами ЗСУ збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Його збили над Азовським морем, а уламки впали на території Краснодарського краю.

Також Росія до останнього не визнавала падіння літака. Російські пропагандисти стверджували, що в Краснодарському краї впав "невстановлений літальний апарат" і тепер там "горить очерет".

Крім цього, бійці ГУР та Повітряних сил ЗСУ знищили нову модернізацію російського літака-розвідника А50У завдяки маріупольським партизанам. Знищення літака є серйозним ударом для окупантів, оскільки таких машин у них одиниці.

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