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Російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам - Андрющенко

Руслана Заклінська
23 лютого 2024, 21:26
РФ втратила унікальний літак А-50 вартістю 330 мільйоні доларів.
Російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам - Андрющенко
Росія втратила літак А-50 вартістю 330 млн. доларів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

Літак А-50 вдалось збити за допомогою партизанів в Маріуполі. Вони відслідковували місцезнаходження російських бортів. Про це повідомив разник мера Маріуполя у Telegram.

За його словами, обстріл України 7 лютого координували саме з цього А-50.

"За участі інформаційного забеспечення Маріупольського Спртиву рахунок = два А50 або 2 по 330 млн. долларів США. І скажіть тепер, що Маріупольский Спротив не молодці, а Маріуполь не мститься? Отож", - написав Андрющенко.

відео дня

Вартість літака, знищеного ГУР та Повітряними силами ЗСУ, становить 330 мільйонів доларів. Однак модернізовані версії можуть коштувати дорожче.

  • Фотографії А-50 від маріупольських партизанів
    Фотографії А-50 від маріупольських партизанів Фото: t.me/andriyshTime
  • Фотографії А-50 від маріупольських партизанів
    Фотографії А-50 від маріупольських партизанів Фото: t.me/andriyshTime
  • Фотографії А-50 від маріупольських партизанів
    Фотографії А-50 від маріупольських партизанів Фото: t.me/andriyshTime
  • Фотографії А-50 від маріупольських партизанів
    Фотографії А-50 від маріупольських партизанів Фото: t.me/andriyshTime
  • Фотографії А-50 від маріупольських партизанів
    Фотографії А-50 від маріупольських партизанів Фото: t.me/andriyshTime
  • Фотографії А-50 від маріупольських партизанів
    Фотографії А-50 від маріупольських партизанів Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко також зауважив, що за твердженням росіян впало два літаки окупантів. Вони впали в районі хутора Трудова Вірменія у Краснодарському краю.

"Тому, скоріш за все на нас чекає дуплет. Краса", - додав він.

Що відомо про літак А-50

А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.

А-50 може застосовуватися:

  • для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
  • для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
  • для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;
  • може служити повітряним командним пунктом.

А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.

На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Ліквідація російського А-50

Нагадаємо, ввечері 23 лютого під час спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ вдалось збити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Уламки впали на території Краснодарського краю.

Його знищення підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

"Баян, ти де?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат", - написав він.

Також Главред описав характеристики ліквідованого російського літака.

Крім цього, відео падіння уламків швидко з'явилося в Мережі. РФ не визнає втрату, а повідомляє про "невстановлений летальний апарат", який загорівся в Краснодарському краї.

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