Російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам - Андрющенко

РФ втратила унікальний літак А-50 вартістю 330 мільйоні доларів.

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Росія втратила літак А-50 вартістю 330 млн. доларів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

Літак А-50 вдалось збити за допомогою партизанів в Маріуполі. Вони відслідковували місцезнаходження російських бортів. Про це повідомив разник мера Маріуполя у Telegram.

За його словами, обстріл України 7 лютого координували саме з цього А-50.

"За участі інформаційного забеспечення Маріупольського Спртиву рахунок = два А50 або 2 по 330 млн. долларів США. І скажіть тепер, що Маріупольский Спротив не молодці, а Маріуполь не мститься? Отож", - написав Андрющенко. відео дня

Вартість літака, знищеного ГУР та Повітряними силами ЗСУ, становить 330 мільйонів доларів. Однак модернізовані версії можуть коштувати дорожче.

Андрющенко також зауважив, що за твердженням росіян впало два літаки окупантів. Вони впали в районі хутора Трудова Вірменія у Краснодарському краю.

"Тому, скоріш за все на нас чекає дуплет. Краса", - додав він.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Ліквідація російського А-50

Нагадаємо, ввечері 23 лютого під час спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ вдалось збити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Уламки впали на території Краснодарського краю.

Його знищення підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

"Баян, ти де?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат", - написав він.

Також Главред описав характеристики ліквідованого російського літака.

Крім цього, відео падіння уламків швидко з'явилося в Мережі. РФ не визнає втрату, а повідомляє про "невстановлений летальний апарат", який загорівся в Краснодарському краї.

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