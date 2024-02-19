Україна почала масштабно збивати російські літаки: експерти пояснили причини

Зараз російська активність у повітрі може знизитися, вважає Олександр Коваленко.

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ЗСУ знищують російські літаки / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Вікіпедія

Військовий експерт Олексій Гетьман та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловили свою думку, як українські військові від 17 лютого збили шість літаків російської тактичної авіації.

"Сказати важко з чим це (різке зростання кількості збитих літаків, - ред.) пов'язано. Причин може бути кілька. Наприклад, їхні літаки знахабніли і перестали боятися залітати в зону, де можуть працювати наші зенітно-ракетні комплекси. ЗРК постійно переміщаються, вони не знають, де вони знаходяться. Хоча всім нам хотілося б, щоб по них відпрацювали F-16", - зазначив Гетьман для РБК-Україна.

За його словами, росіяни усвідомили, що тактика ударів керованими авіаційними бомбами ефективніша за наземні атаки з танковими групами. Тому на тлі відчутних втрат можуть бути ухвалені нові рішення.

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Водночас, Олександр Коваленко припустив, що російська активність у повітрі може знизитися.

"Вони можуть трохи знизити активність своєї тактичної авіації, але все одно повернуться до польотів. Тому що для них життєво важливо використовувати КАБи на лінії бойового зіткнення, це саме те, що допомагає розкривати наші оборонні рубежі. Якщо вони не використовуватимуть їх, вони не матимуть жодної переваги", - пояснив експерт.

ЗСУ знищили ворожі літаки: що відомо

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що 17 лютого ЗСУ знищили три російські літаки. Наші бійці вдарили по літаку під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях ЗСУ.

19 лютого у Маріуполі після вибухів повідомили про падіння літака. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що вранці пролунали потужні вибухи. З'явилася інформація про падіння літака окупантів РФ.

У ЗСУ повідомомли, куди поділись пілоти знищених російських літаків. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що пілоти російських Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися після того, як літаки були підбиті. За радіоперехопленням відомо, що одного пілота знайшли.

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