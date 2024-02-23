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Горить пекельним полум'ям: українські сили знищили російський літак А-50

Ангеліна Підвисоцька
23 лютого 2024, 19:46оновлено 23 лютого, 20:35
За попередніми даними, літак був збитий над Азовським морем, а його уламки впали на території РФ.
А-50
ЗСУ та ГУР збили російський літак А-50 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Росії впав літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Його збили в ході спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки і оборони.

За попередніми даними, його збили в районі Азовського моря, а самі уламки впали на території Краснодарського краю.

Джерело РБК-Україна у Силах оборони заявило, що літак, швидше за все, знищений повністю.

відео дня

"Шансів на збереження літака мінімальні", - говорить джерело.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив інформацію про знищення літака.

"Літачок", - написав він.

падіння А-50
Андрій Єрмак підтвердив знищення А-50 / фото: скріншот

Знищення А-50 офіційно підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

"Баян, ти де?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат", - написав Олещук.

Олещук, падіння а-50
ЗСУ збили російський А-50 / фото: скріншот

У Мережі з'явилися кадри, на яких видно, що літак випускає теплові пастки, після чого в нього потрапляє ракета, він вибухає і починає падати. У небі видно яскраві спалахи і чути вибух.

Дивіться відео зі знищенням російського літака А-50:

падіння А-50
ЗСУ та ГУР збили російський літак А-50 / фото: скріншот

Також росіяни опублікували відео з місця падіння літака. Велике яскраве полум'я видно здалеку.

Дивіться відео зі знищенням російського літака А-50:

падіння А-50
ЗСУ та ГУР збили російський літак А-50 / фото: скріншот

Росіяни опублікували ще одне відео, але вже з іншого ракурсу. Людина, яка знімає відео, каже за кадром, що впав ще один літак. За попередніми даними це може бути Іл-22, проте підтверджень поки немає.

Дивіться відео зі знищенням російського літака А-50:

падіння А-50
ЗСУ збили російський літак А-50 / фото: скріншот

Що відомо про літак А-50

А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.

А-50 може застосовуватися:

  • для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
  • для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
  • для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;
  • може служити повітряним командним пунктом.

А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.

На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Знищення А-50 14 січня

Як повідомляв Главред, Україна офіційно підтвердила збиття російських літаків А-50 і Іл-22 в Азовському морі 14 січня. Про це повідомив на той момент ще Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї!",- написав він.

Також, речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала поразку літаків радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного командного пункту Іл-22 російських окупантів над акваторією Азовського моря. Вона підкреслила, що це може відстрочити нові ракетні удари РФ по Україні.

Крім іншого, спікер Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат заявив, що втрата Росією одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 змусить окупантів поводитися в небі більш обережно, але не може кардинально вплинути на розстановку сил із застосуванням авіації на фронті.

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війна в Україні вторгнення Росії Ліквідація російського А-50
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