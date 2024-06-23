"Все вирішить політична воля": Огризко оцінив безпекову угоду України із США

Україна нещодавно уклала безпекову угоду з США, але на тлі інших вона виглядає не надто переконливо. Політолог пояснив, у чому справа.

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Підтримка США України згідно з безпекової угоди буде, однак потрібна політична воля / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, flickr

Після укладання угоди про безпеку між Україною та США у багатьох закралися сумніви, а чи Штати не дали гарантії допомоги Києву лише доти, доки їм буде хотітися. Насправді ж, Вашингтон зобов'язався надавати допомогу Україні, доки це буде можливо.

Про це у чаті на Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко. Він вказав на статтю, що може гарантувати довготривалу підтримку США.

"Наприкінці угоди є стаття, де йдеться про те, що сторони виконуватимуть свої зобов'язання у межах національного законодавства та в межах своїх фінансових можливостей. Розраховувати ми можемо лише на наявність політичної волі президента США, але цього мало, бо він не має грошей – гроші та дозвіл на використання грошей з бюджету країни надає парламент", - каже керівник Центру досліджень Росії.

За його словами, тут варто пригадати те, що відбувалося у Штатах останні шість місяців. Президент Байден хоч і хотів надати допомогу Україні, але Конгрес не давав можливості це реалізувати.

Дивіться відео, чи будуть на думку Огризка США виконувати укладену з Україною безпекову угоду:

"Тож потрібне поєднання двох складових: політичної волі президента США, хоч би яким він був, і політичної волі парламенту. Якщо ці дві умови позитивно зійдуться, ми зможемо отримувати від США все те, що нам потрібно". - додав Огризко.

Він стверджує, що у попередніх статтях угоди між США та Україною прописано багато правильних речей. Питання лише у їх виконанні - якщо Штати наважаться на це, Україна отримає серйозну допомогу.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Безпекові угоди України із західними країнами

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